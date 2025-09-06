La expresión de Córdoba que ha hecho famosa a "la próxima Rosalía" en toda España y que muy pocos saben qué significa realmente

Una de las grandes riquezas de España es, sin duda, su diversidad lingüística: cada rincón del país conserva expresiones, giros y palabras que forman un mosaico cultural único. Este tesoro del lenguaje no solo se escucha en las calles, también se cuela en la música, donde muchos artistas encuentran una fuente inagotable de inspiración.

Rosalía ya dejaba claro hasta qué punto el idioma puede ser un vehículo artístico con Motomami, en concreto con la canción Abcdefg: un glosario musical en el que lo tradicional se mezcla con lo contemporáneo uniendo términos de distintas raíces en un mismo lienzo sonoro.

Siguiendo esa misma estela, aparece Judeline, cantante y compositora gaditana que ha sido señalada como una de las grandes promesas del panorama nacional. Su propuesta musical fusiona flamenco con reguetón, trap o incluso funk brasileño y ya cuenta con el respaldo de figuras tan importantes como Rosalía, que compartío en redes su primer álbum, Bodhiria.

Pero si algo ha llamado la atención en los últimos meses es que Judeline también está rescatando expresiones populares de Andalucía para darles nueva vida en sus letras. Un buen ejemplo es “Zarzillos de plata”, una de sus canciones más escuchadas, cuyo título esconde un término muy arraigado en Córdoba.

La palabra zarzillos puede sonar extraña para muchos fuera de la ciudad, pero en realidad no significa otra cosa que pendientes. Su origen se remonta al latín circellus, que hacía referencia a un anillo o círculo, y en la Edad Media ya se utilizaba para nombrar joyas anulares. En Córdoba la palabra se mantuvo viva y hoy forma parte de ese léxico cotidiano que sorprende a quienes llegan de fuera.

Que una artista emergente como Judeline recupere esta expresión en una de sus canciones no es casualidad. Supone un puente entre la tradición popular y la música contemporánea que ella representa, una manera de reivindicar la riqueza lingüística andaluza mientras su sonido viaja cada vez más lejos.

En un país donde cada provincia tiene su propio repertorio de palabras únicas (como fartusco, bichear o curiana en Córdoba) no sorprende que los músicos encuentren ahí un filón creativo. Lo interesante es ver cómo términos que nacieron en plazas, patios y calles se transforman en títulos de canciones capaces de sonar en festivales internacionales.