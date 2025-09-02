Jose Carlos Ruiz, filósofo: "Nunca hagas esto con tus hijos si quieres educaros bien"

La vuelta al cole no solo trae mochilas nuevas, libros y rutinas. También vuelve a poner sobre la mesa un debate que preocupa a muchas familias: cómo educar bien a los niños en un mundo donde cada vez es más difícil mantener la calma y la coherencia en la crianza.

En este terreno, una de las voces más escuchadas y respetadas en los últimos años es la del filósofo cordobés José Carlos Ruiz, especialista en pensamiento crítico y referencia habitual en medios de comunicación y proyectos educativos.

En una conversación en Tiene Sentido Podcast, Ruiz ha dejado una reflexión que interpela directamente a padres y madres: qué hacer y qué no hacercuando los hijos muestran iniciativa para ayudar en casa.

“Si cada vez que ayudan les das una recompensa, dejarán de hacerlo por voluntad”

El filósofo parte de una observación sencilla pero reveladora: “Cuando un niño tiene un año y medio tiene una tendencia a ayudar. Si a ti te ve haciendo algo con una dificultad, el niño va a llegar a ayudarte”.

El problema es que en muchas ocasiones los adultos frenan esa colaboración porque “pierdo más tiempo recogiendo, limpiando y tal que tú aprendiendo a pelar patatas que no vas a aprender con un año y medio”. Y ahí asegura, “está el primer error”.

Ruiz insiste en que, aunque el resultado sea un desastre y “tengamos que echar más tiempo”, lo importante es permitir que los niños se involucren en tareas cotidianas desde el principio.

En la entrevista recuerda que lo verdaderamente educativo no es la eficiencia inmediata, sino la experiencia compartida: “Si me ve pelando patatas y el niño quiere pelar patatas, le doy cualquier cosa para que haga como que pela patata y ahí se pone, lo pone todo perdido. Luego lo recogeremos, no pasa nada, ya veremos. Me ayudará a recoger también”.

El enfoque, por tanto, no se centra en evitar el caos, sino en enseñar con paciencia. Ese margen de error forma parte del aprendizaje, y además refuerza la idea de que colaborar en casa es algo natural y necesario.

Quizá el punto más contundente de su reflexión es el que se refiere a los premios: “Incluso fíjate lo dañino que es la recompensa”. ¿Por qué? Porque si al niño “cuando viene a ayudar le das un besito y ya está, el niño seguirá ayudando. Pero si el niño viene a ayudar y por haber ayudado le das una recompensa, se ha descubierto que el niño deja de ayudar”.