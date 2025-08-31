Este es el bar de Córdoba donde te dan un bocata gratis con todas las consumiciones: "Están muy buenos y tienen muy buen tamaño"

En los últimos días un vídeo de la cuenta “comiendoencordoba” en TikTok ha causado auténtico furor en redes sociales. En la publicación se enseña la terraza del bar Kavango, situado en la zona de Arroyo del Moro, en Córdoba donde a cada consumición se acompaña un bocadillo gratis.

El vídeo, grabado en la terraza del local, muestra cómo con un refresco o una cerveza de unos 2,50 euros, los camareros sirven un pequeño bocata: “Por 2,50 refresco y bocata no está mal, ¿no?”, respondía el propio creador de la cuenta a uno de los comentarios más críticos que señalaba: “gratis no hay nada”.

Entre las reacciones algunos usuarios destacaban que el precio es incluso barato si se compara con otras terrazas de Córdoba: “La gente diga que una bebida a 2,50 es cara es que hace tiempo que no han salido, mayormente valen las consumiciones tres euros y no te ponen ni una aceituna”, escribía una usuaria cordobesa, recibiendo más de 250 likes. Otros, en cambio, pedían directamente la ubicación del local: “¿Qué sentido tiene que pongan este vídeo y no digan dónde es?”.

Lo cierto es que el bar se llama Kavango y está en la calle Isla Fuerteventura, en la zona de Noreña. Según algunos seguidores es un clásico en la ciudad: “El Kavango es un referente desde hace años para tomar algo y comer un bocata. Los mejores desayunos de Córdoba para mí”

Las reseñas en Google lo confirman

Las opiniones de los clientes en Google siguen la misma línea: muchos destacan el tamaño de los bocadillos y la originalidad de que cada bebida venga acompañada de uno distinto: “Al mediodía con tu bebida te ponen unos bocadillos que están muy buenos y tienen un buen tamaño, por cada bebida que te pides te traen uno diferente”.

Otros valoran especialmente los desayunos, que van desde molletes hasta las populares “kavangas”, tostadas con jamón y queso fundido: “Sitio súper bueno para ir a desayunar. Tostadas enormes a un buen precio”.

En general la mayoría coincide en que se trata de un bar económico, con una terraza amplia y un ambiente siempre animado. Aunque algunos apuntan que cuando hay mucha gente el servicio puede ser algo lento, lo compensan la relación calidad-precio y la originalidad de su propuesta.

Así que sí el vídeo no engaña: en el bar Kavango de Córdoba la consumición viene con bocadillo incluido y, como dicen los propios clientes, “están muy buenos y tienen muy buen tamaño”.