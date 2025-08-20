Parece Roma, pero es un prodigio de la ingeniería antigua que desde el siglo I a.C. da acceso a una de las ciudades más bonitas de España

La arquitectura y el urbanismo no son solo ladrillos, piedras o planos: son la huella viva de la historia, el testimonio tangible de los vínculos que, hace siglos, conectaron culturas y territorios que hoy nos parecen muy lejanos. Y quizá por eso, sobre todo en Europa, podemos caminar por ciudades que nos recuerdan a otras, descubrir edificios que evocan rincones de miles de kilómetros de distancia o toparnos con puentes que parecen sacados de otra capital.

Un ejemplo perfecto de ello lo encontramos en Andalucía. Allí un puente que a primera vista podría parecer sacado de la mismísima Roma se levanta sobre el río Guadalquivir. Pero no, no está en Italia, sino en Córdoba, una de las ciudades más bonitas de España y Patrimonio de la Humanidad.

Quien observa este puente por primera vez podría pensar en el Puente Milvio o en el Puente de Sant’Angelo: dos de los grandes iconos de la capital italiana. Los parecidos saltan a la vista: sus arcos, la robustez de su estructura, su función de nexo entre orillas y, sobre todo, la manera en que se integra en el paisaje urbano.

El puente 'romano' en Córdoba

En Córdoba ocurre lo mismo: este puente no es solo un medio de paso, sino también una pieza central en la forma en que la ciudad se abre al Guadalquivir. A lo largo de su historia, ha sido punto de entrada, frontera, escenario de reconstrucciones y, en definitiva, un símbolo de continuidad entre culturas.

Aunque popularmente se le conoce como “romano”, la realidad es un poco más compleja: se levantó en tiempos del emperador Augusto, a finales del siglo I a.C., cuando Córdoba se convirtió en Colonia Patricia. Su estructura inicial tenía 17 arcos (hoy conserva 16) y permitía el paso de la Vía Augusta: la gran calzada que unía Roma con Cádiz.

Pero el tiempo y las crecidas del Guadalquivir hicieron que la construcción original sufriera importantes daños y, a lo largo de los siglos, se reconstruyó varias veces. En época andalusí en la Edad Media y hasta en el siglo XX hubo intervenciones que fueron cambiando su aspecto. Hoy, lo que vemos es el resultado de esa mezcla de épocas: un puente nacido en Roma, transformado en al-Ándalus, rematado tras la Reconquista y finalmente adaptado en el siglo XXI para el uso peatonal.

Más allá de su valor arquitectónico, el Puente Romano de Córdoba es una experiencia. Desde 2004 está cerrado al tráfico de vehículos, así que cruzarlo a pie se convierte en un paseo tranquilo con vistas incomparables de la ciudad. Al norte espera la Puerta del Puente, obra renacentista del arquitecto Hernán Ruiz II. Al sur, la torre de la Calahorra, de origen defensivo. Y justo en medio, el Triunfo de San Rafael, levantado en 1651.

Además, su entorno no es menos sorprendente. A sus pies se encuentran los Sotos de la Albolafia: un pequeño espacio natural protegido donde anidan más de 120 especies de aves. Y en el paisaje fluvial todavía se conservan antiguos molinos, como el de San Antonio o el de la Albolafia, este último tan icónico que aparece en el escudo de la ciudad.