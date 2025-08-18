Mario Alonso Puig, médico de Harvard: «Cuando una persona no ha construido esa autoestima, la busca en los demás»

Las críticas constructivas son, en teoría, la base de la mejora en cualquier disciplina. Desde el deporte hasta la vida profesional, escuchar lo que otros ven en nosotros permite identificar errores que, a menudo, no somos capaces de ver por nosotros mismos.

Pero el problema llega cuando no estamos abiertos a aceptar esas valoraciones y en lugar de interpretarlas como una oportunidad las recibimos como un ataque personal.

Ese lastre ha sido señalado recientemente por Mario Alonso Puig, médico español formado en la Universidad de Harvard y una de las voces más influyentes en el ámbito del desarrollo personal. En una de sus conversaciones públicas, Puig subrayaba que la relación con las críticas depende directamente de cómo esté construida nuestra autoestima.

La clave está en la solidez interior

«Cuando una persona tiene una autoestima elevada, cuando realmente confía en sí misma y en sus posibilidades, aunque escuche críticas, es difícil que la tumben porque tiene esa solidez interior», explicaba el especialista antes de diseccionar qué es lo que ocurre precisamente cuando no se tiene y aparece la vulnerabilidad: «Cuando una persona esa autoestima no la ha construido, la busca en los demás, oye, dime cuánto valgo, dime, ¿valgo o no valgo?».

Según el médico es en ese momento cuando la crítica adquiere un impacto devastador: «Entonces, en ese momento, una crítica tiene un impacto devastador porque ya tenemos la duda».

Críticas y autoestima en tiempos de redes sociales

Lo que dice Puig adquiere especial relevancia hoy, en una sociedad marcada por la sobreexposición digital y la comparación constante. De hecho según el último estudio de Aegon, un 32% de los jóvenes confiesa sentirse inferior por el uso de las redes sociales. En otras palabras una de cada tres personas jóvenes ya arrastra esa “duda” de la que habla el experto, lo que multiplica la fuerza de los comentarios negativos o críticas recibidas, incluso si provienen de desconocidos.