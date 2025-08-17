La mujer de Córdoba que fue a la televisión para encontrar pareja y le sacó los colores hasta a Carlos Sobera "He roto tres camas ya"

En una de las últimas emisiones de First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro, una participante cordobesa se convirtió en la gran protagonista de la noche. Su desparpajo y sus comentarios sin filtros dejaron sin palabras tanto a su cita como al propio presentador.

Desde el primer momento esta mujer mostró que no tenía reparos en hablar de cualquier tema, incluido el más íntimo. En un momento de la conversación, lanzó sin titubear: "He roto tres camas ya", una confesión que hizo que Sobera reaccionara con sorpresa y una sonrisa nerviosa, mientras la sala entera estallaba en risas.

Su espontaneidad marcó el rumbo del encuentro y aunque el objetivo de la velada era encontrar el amor, su personalidad directa y su sentido del humor fueron los grandes protagonistas de la cita, dejando claro que, en First Dates, nunca se sabe qué puede pasar en la mesa ni qué declaraciones pueden escucharse.

Una cordobesa y un catalán representan el Kamasutra en pleno 'First Dates'

Carmen le ha tirado 'al cuello' a Miguel Ángel desde el primer momento de la cita. Al verlo ha exclamado "se me está despertando el hambre con el aperitivo". A partir de ahí, toda la conversación ha sido un intenso cruce de indirectas (y

Carmen y Cristian durante su cita en 'First Dates' / CUATRO.COM

que ha terminado con un apasionado baile del que ambos han confesado salir "cachondos" y una sugerente performance de la cordobesa comiéndose el postre de rodillas y sin manos en el reservado.

En determinado punto del encuentro, Miguel Ángel ha hecho un halagador comentarios sobre las mujeres cordobesas. El 'doble de Chayanne' ha valorado que las de esta provincia son las más guapas de toda España: "son las que me gustan a mí".

Por supuesto ambos han confirmado que quieren tener una segunda cita, especialmente después de que 'Cristian' invitara a Carmen a cenar. Tan lejos ha llegado la química que la cordobesa ha terminado directamente hablando de boda: "¿El anillo pa' cuando?"