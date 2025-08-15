Una señora de Córdoba va un programa de televisión y se queja de las mujeres de su pueblo: Un cocinero español pide a su jefe tres días de vacaciones y se queda sin palabras con su respuesta: «Están todas gordas y envejecidas»

En First Dates, el programa de citas de Cuatro, no todas las cenas acaban en romance. La emisión del pasado 28 de septiembre dejó un ejemplo claro: Beatriz, una mujer de 73 años de Villarralta, y Juan, cordobés de 60, se conocieron en el restaurante del programa y terminaron la noche decididos a no volver a verse.

Desde el comienzo la conexión brilló por su ausencia: en la presentación, Juan comentó que le parecía “bastante femenina” y que le gustaba, pero Beatriz ya había descartado cualquier interés. “No me ha gustado el señor”, admitió, aclarando que no era su tipo aunque se quedaría a cenar para no dejarlo “tirado”. Durante la conversación, soltó también una frase que no pasó desapercibida: aseguró que las mujeres de su pueblo estaban “todas gordas y envejecidas”.

El resto del encuentro fue un continuo desencuentro. Juan intentó romper el hielo hablando de sus viajes por Sudamérica, pero Beatriz le reprochó no haber recorrido antes España: “No conocemos nuestro país y nos vamos al extranjero”. Más adelante, cuando ella comentó su pasión por la lectura, él confesó que no le gustaba leer.

La charla incluyó referencias a sus hijos. Beatriz dejó claro que no quería conocer a los de Juan y recordó que uno de los suyos ya le había advertido que no encontraría pareja en First Dates.

Al final, Juan pensó invitarla a la cena, pero se echó atrás al notar que ella no estaba interesada. Beatriz, al descubrir que debía pagar los 15 euros de la comida, protestó diciendo que, si él hubiera corrido con el gasto, se habría planteado concederle “una segunda oportunidad”.

Antes de encontrarse con Juan, durante la presentación, Beatriz explicaba al principio del programa que "no es que yo me lo diga, porque no me quiero echar flores pero por lo que me dicen, no se creen que tenga 73 años. Yo, cuando ven a mi hija y me ven a mí me dicen: mira, la hermana mayor". "Las de mi pueblo están todas envejecidas, gordas, no se visten como yo y entonces yo soy de una manera de ser que me gustaría una persona que fuera de la misma manera de ser que yo".

Villaralto es un municipio de la provincia que se encuentra a una hora en coche de Córdoba capital, según el último censo en él viven 1.118 habitantes y es conocido por haber sido nombrado en varias ocasiones en la película 'La Marrana' (1992) protagonizada por Alfredo Landa y Antonio Resines, y dirigida por José Luis Cuerda.