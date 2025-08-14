Un viajero inglés visitó esta 'Posada Real' en Córdoba y la elogió como «la mejor que [había] encontrado a lo largo del camino por España»

En muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que tenemos delante hasta que alguien de fuera nos lo señala, máxime si esa mirada viene cargada de siglos de histori. Eso es lo que ocurre con uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de La Carlota en Córdoba: la Real Posada o Casa de Postas, un edificio del siglo XVIII que no solo fue testigo del paso de comerciantes y colonos, sino que llegó a ser alabado por viajeros de toda Europa.

Promovida por Fernando de Quintanilla en el contexto de las Nuevas Poblaciones impulsadas por Carlos III, la Real Posada se construyó en la actual avenida Carlos III para dar alojamiento a los primeros colonos, atender a viajeros y comerciantes y también para cubrir las necesidades de los animales que transportaban mercancías. No se levantó de la noche a la mañana, sino en distintas fases: el ala izquierda, concluida en 1769, se destinó a fonda; y años más tarde, a finales del siglo XVIII, se sumó el ala derecha, con patios de estabulación y almacenes.

Su estilo mezcla elementos neoclásicos con toques barrocos y por sus dimensiones y organizació, se convirtió en un ejemplo destacado dentro de la tipología de posadas reales de la época.

La huella que dejaron los viajeros

Entre los testimonios que han llegado hasta hoy destaca el del hispanista inglés Richard Twiss, que en 1773 escribió que era “la mejor que [había] encontrado a lo largo del camino por España”. Y no fue el único: otros visitantes ilustres como Jean-François Peyron, Charles Rochfort Scott o Caroline Elizabeth Wilde Cushing también dejaron constancia de su impresión positiva, destacando la limpieza, el buen servicio y la amplitud del edificio.

Durante más de un siglo, tras la desamortización de Madoz, la posada pasó por manos privadas. No fue hasta hace unos años cuando el Ayuntamiento de La Carlota logró recuperar gran parte del inmueble, especialmente el ala izquierda.

De punto de descanso a centro cultural y turístico

Hoy la Real Posada alberga la Biblioteca Pública Municipal y la Casa de la Cultura, además de servir como espacio para la Oficina Municipal de Turismo y la escuela de adultos “Fernando de Quintanilla”. Un giro en su uso que ha permitido conservar el edificio y, al mismo tiempo, ponerlo al servicio de la comunidad.

Además la Junta de Andalucía destinaba recientemente más de 78.000 euros para su rehabilitación y adaptación a personas con movilidad reducida, así como para implementar nuevas tecnologías como una aplicación de realidad aumentada y geoposicionamiento de los recursos turísticos de La Carlota. Declarada Bien de Interés Cultural en 2001, la Real Posada sigue siendo una de las joyas arquitectónicas de La Carlota.