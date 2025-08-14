Cada verano, el fantasma de una princesa aparece en el mirador más romántico de Córdoba y hace una advertencia sobre los celos

Al igual que los cuentos tradicionales o las fábulas, las leyendas y los mitos han servido durante siglos como una especie de correa de trasmisión entre generaciones transmitiendo valores, advertencias y formas de entender la vida a través de personajes y relatos que han modelado costumbres, miedos y aspiraciones de pueblos enteros.

Ese es precisamente el caso de la historia de la mora encantada en Priego de Córdoba. Un relato que, más allá de su halo misterioso, encierra un mensaje muy claro sobre un sentimiento tan humano como peligroso: los celos. Y que, según cuentan en la zona, sigue manifestándose cada verano en un lugar muy concreto: el Balcón del Adarve, uno de los miradores más bellos de Andalucía.

En una publicación sobre el lugar explican que en tiempos en que Priego era conocida como Medina Bahiga y gobernada por un rey, vivía en el castillo su hija: una joven “bellísima, morena, de ojos verdes con largos y hermosos cabellos negros, a la que gustaba cada noche peinar para desenredarse sus cabellos”. Así la describe el relato local.

Un día, tras regresar de los baños, la princesa cruzaba su mirada con la de un joven campesino que subía de las huertas cargando peros ruises: “La princesa, en ese momento, se estremeció de amores, por el muchacho, hasta caer, rendida de emoción al suelo”. Tras ayudarla el campesino recibió de ella un beso que cambió para siempre el destino de ambos.

Cuando el rey supo de aquel encuentro prohibió tajantemente que volvieran a verse. Ella se rebeló: “Prefiero estar penando en prisión, que no volver a verle más”. Y su padre cumplió la amenaza, ordenando encerrarla en una torre situada junto a la puerta del camino de la Joya.

La noche que cambió la historia

El destino quiso que, durante aquel encierro, las tropas de Fernando III el Santo sitiaran y tomaran la ciudad. La batalla fue sangrienta: “El rey y todos los habitantes del castillo, fueron pasados a cuchillo, y fue saqueada la ciudad, hasta el extremo de que nadie quedo vivo”. Entre las víctimas, o quizá olvidada en la torre, quedó la princesa.

Desde entonces, según la tradición, cada noche de San Juan, justo al llegar la medianoche, “se aparece la figura espectral, de una bellísima dama, cubierta de ricas vestiduras… con un peine de oro en su mano, peina incansablemente sus largos y hermosos cabellos negros” junto al nacimiento, a los pies de un gran álamo.

Un mito que viaja por España

Aunque en Priego este relato tiene una ambientación histórica y un escenario muy reconocibles, en realidad forma parte de un mito mucho más extendido: la Leyenda de la Encantada. Aparece en decenas de localidades españolas, sobre todo en el sureste peninsular, con variaciones pero siempre con elementos comunes: una joven de gran belleza y larga cabellera, la Noche de San Juan como momento clave, el acto de peinarse (a menudo con un peine de oro) y un trasfondo de amor imposible, traición o castigo.

En algunos lugares, como Baza, Benamor o Rojales, la aparición incluye pruebas o preguntas al visitante (“¿qué quieres: la dama, el peine o la daga?”) y su respuesta determina si la joven queda liberada o condenada por más tiempo. En otros casos la figura es conocida como mora encantada: un término que no siempre alude a época musulmana sino que, según los estudios toponímicos, podría derivar de raíces prerromanas vinculadas a montículos o formaciones rocosas.

En caso de Priego la enseñanza gira en torno al daño que pueden provocar los celos y el control excesivo en las relaciones en un marco que no puede ser más evocador: el Balcón del Adarve, colgado sobre el paisaje de olivares de las Sierras Subbéticas, con el barrio de la Villa detrás y el rumor del agua cerca.