Ni vino ni cerveza: ahora las catas de moda son de aceite de oliva y este pueblo de Córdoba es uno de los mejores sitios para probarlas

Cuando viajamos a otra ciudad, región o incluso a otro país, una de las formas más gratificantes de conocer su esencia es a través de su gastronomía: no hablamos solo de comer y ya se acabó, sino del poder experimentar su producto más típico guiados de la mano por alguien que lo conoce al milímetro.

Igual que sucede cuando visitamos un monumento, entendemos muchísimo más si un experto nos cuenta su historia, su época o su estilo arquitectónico, con la comida y la bebida pasa lo mismo: la experiencia se multiplica cuando hay alguien con formación que nos acompaña por cada matiz, aroma o textura.

Hasta hace poco las catas más demandadas eran casi siempre de vino o cerveza. Pero desde hace algunos años, con el auge de la conciencia sobre una alimentación saludable y el interés renovado por la dieta mediterránea, un nuevo protagonista se ha colado en las agendas de muchos viajeros: el aceite de oliva virgen extra.

El llamado oleoturismo combina cultura, historia y gastronomía en torno al aceite de oliva y no se trata ni mucho menos solo de catarlo, sino de entender todo el proceso: desde el cultivo del olivo, la recogida de la aceituna, la molienda y el prensado, hasta el envasado final.

En España y especialmente en Andalucía el aceite de oliva forma parte de la vida diaria y de la identidad de sus pueblos; y si hay un lugar donde esta relación se palpa en cada calle, ese es Baena, en la provincia de Córdoba.

Baena, capital del olivar y del aceite

Rodeada por un mar de olivo Baena no es solo un municipio que produce: es una auténtica capital cultural del aceite. Su historia se extiende desde el antiguo núcleo árabe de la Almedina hasta su zona más moderna y siempre ha tenido los olivares como telón de fondo. A día de hoy todo su territorio está volcado en el monocultivo olivarero, con casi 20.000 hectáreas dedicadas a este fruto y cifras de producción que impresionan incluso a los más entendidos.

Pasear por sus calles es encontrarse con huellas constantes de su tradición aceitera. Y para quien quiera vivir una inmersión completa, el Museo del Olivar y el Aceite es parada obligada. Ubicado en un antiguo molino que funcionó hasta finales de los años 50, conserva maquinaria del siglo XIX y recrea cómo era el trabajo en una almazara tradicional, cuando tres molineros podían procesar miles de kilos de aceituna al día.

Las catas en Baena no son solo una degustación: son una lección viva sobre un producto que aquí se entiende como parte del patrimonio. En ellas se aprenden a reconocer matices de aroma (hierba recién cortada, almendra, manzana), niveles de amargor o picor, y a diferenciar un aceite de calidad suprema de uno corriente.

Además se trata de una zona amparada por Denominación de Origen Protegida, lo que asegura que el aceite mantiene intactas sus características y calidad lo que sumado a su prestigio internacional y a que ha colocado aceites entre los mejores del mundo, convierte a Baena en un destino oleoturístico de primer nivel.