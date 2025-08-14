De hacer el primer traje con "una cortina" de su madre en Palma del Río a vestir a Whitney Houston y Madonna: la inspiradora historia de José Víctor Rodríguez Caro de Vitorio y Lucchino
Empezó haciendo trajes para muñecas y terminó vistiendo a algunas de las personas más famosas del mundo junto a su pareja
Una de las historias más inspiradoras que ha dado Córdoba, y se diría probablemente que Andalucía entera, es la del dúo creativo Victorio y Lucchino. Nacido el 2 de abril de 1950 en Palma del Río, José Víctor Rodríguez Caro (más conocido como Victorio) es hoy una de las figuras más destacadas de la moda española.
Criado en un ambiente humilde, su pasión por la moda apareció muy pronto. Él mismo recuerda que "la moda es desde que era un enano. Me encantaba coger muñecas y transformarlas". Incluso conserva la anécdota de que "el primer traje que hice fue con una cortina del cuarto de mi madre, tenía dos años".
En su juventud se decidía a marcharse a Sevilla para abrirse paso en el mundo de la alta costura. Allí trabajó en la empresa Disart, donde coincidió con José Luis Medina del Corral, con quien no solo compartiría un proyecto profesional, sino también una relación sentimental que dura toda la vida. De aquella conexión nació Victorio & Lucchino: una firma que desde finales de los años 70 revolucionó la moda española llevando los códigos de la cultura flamenca al prêt-à-porter y la alta costura.
Su talento les permitió vestir a estrellas internacionales como Whitney Houston (para la película El guardaespaldas) y Madonna, y sentar en primera fila de sus desfiles a iconos como la princesa Diana de Gales. Victorio todavía se asombra al recordarlo: "Quién nos iba a decir que íbamos a hacer un desfile con Lady Di o con gente que no habíamos soñado nunca haber tratado". También fueron pioneros en traer supermodelos internacionales a la pasarela madrileña, como Naomi Campbell, Elle Macpherson o Claudia Schiffer.
Pero su historia no es solo de glamour: El éxito vino acompañado de crisis y momentos difíciles, sobre todo tras la recesión económica de 2008, que obligó al cierre de varias de sus tiendas y a un proceso de concurso de acreedores. Aun así siguieron creando y buscando la manera de mantener vivo su nombre.
Además de seguir diseñando, hoy José Víctor y José Luis presumen de uno de sus mayores logros: el Museo Victorio & Lucchino en Palma del Río. Inaugurado en junio de 2022 en el antiguo convento de Santa Clara, un edificio del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural, este espacio recoge parte de su legado. Allí donaron miles de piezas que forman un recorrido por sus colecciones más icónicas, en un formato que ellos mismos llaman un “museo vivo” porque las piezas se irán rotando.
Para Victorio, ver su obra expuesta en su tierra es un sueño cumplido: "Encantado con que nuestra obra esté en mi pueblo" y "el sueño se ha cumplido".
