Qué es la "aparcería": el 'after office' cordobés que todos los trabajadores de España deberían copiar al terminar la jornada laboral

El acto de comer en España es mucho más que una simple necesidad biológica: es un rito social, una forma de comunicarnos y sobre todo de reforzar vínculos. Lo que ponemos en la mesa y cómo lo compartimos habla de quiénes somos, de nuestra historia y de la manera en que nos relacionamos: los platos, los ingredientes y hasta el momento en que nos sentamos a comer trazan un mapa cultural que va más allá de la gastronomía, haciendo de esta un lenguaje en sí mismo.

Un ejemplo perfecto de esta conexión entre comida y vida social lo encontramos en un rincón del norte de la provincia de Córdoba, en plena comarca de Los Pedroches.

Allí existe una palabra que, aunque suena a algo muy técnico o agrícola, esconde una tradición que muchos querrían incorporar a su rutina diaria: la aparcería.

En su sentido más amplio “aparcería” hace refrencia a un acuerdo o sociedad para trabajar tierras o ganados y repartirse los beneficios.

Pero en la provincia de Córdoba, y especialmente en Pozoblanco esta palabra se ha despojado de su significado agrícola para convertirse en un sinónimo de una de las mejores formas de terminar el día: reunirse con compañeros o amigos para compartir comida y bebida tras el trabajo.

En Pozoblanco la aparcería es mucho más que “tomar el aperitivo”: es una costumbre que se remonta a los tiempos en que los trabajadores del campo, al terminar la jornada, se juntaban en los bares del pueblo para tomar un vaso de vino o una cerveza, siempre acompañados de algo de comer.