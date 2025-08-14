Qué es la "aparcería": el 'after office' cordobés que todos los trabajadores de España deberían copiar al terminar la jornada laboral
Una costumbre que recuerda que la vida es mucho más que el trabajo
El acto de comer en España es mucho más que una simple necesidad biológica: es un rito social, una forma de comunicarnos y sobre todo de reforzar vínculos. Lo que ponemos en la mesa y cómo lo compartimos habla de quiénes somos, de nuestra historia y de la manera en que nos relacionamos: los platos, los ingredientes y hasta el momento en que nos sentamos a comer trazan un mapa cultural que va más allá de la gastronomía, haciendo de esta un lenguaje en sí mismo.
Un ejemplo perfecto de esta conexión entre comida y vida social lo encontramos en un rincón del norte de la provincia de Córdoba, en plena comarca de Los Pedroches.
Allí existe una palabra que, aunque suena a algo muy técnico o agrícola, esconde una tradición que muchos querrían incorporar a su rutina diaria: la aparcería.
En su sentido más amplio “aparcería” hace refrencia a un acuerdo o sociedad para trabajar tierras o ganados y repartirse los beneficios.
Pero en la provincia de Córdoba, y especialmente en Pozoblanco esta palabra se ha despojado de su significado agrícola para convertirse en un sinónimo de una de las mejores formas de terminar el día: reunirse con compañeros o amigos para compartir comida y bebida tras el trabajo.
En Pozoblanco la aparcería es mucho más que “tomar el aperitivo”: es una costumbre que se remonta a los tiempos en que los trabajadores del campo, al terminar la jornada, se juntaban en los bares del pueblo para tomar un vaso de vino o una cerveza, siempre acompañados de algo de comer.
