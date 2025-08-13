DGT confirma la nueva señal de tráfico y los conductores protestan por el riesgo de accidente: "Hacéis de todo menos arreglar los baches"

La Dirección General de Tráfico ha anunciado a través de sus redes sociales oficiales la llegada de una nueva señal de tráfico que, según explican, busca mejorar la seguridad y la fluidez en carreteras convencionales. Se trata de la S-1c que marcará el inicio de las llamadas carreteras 2+1: un modelo habitual en países del norte de Europa, pero prácticamente desconocido para la mayoría de conductores españoles.

El formato 2+1 consiste en una vía de tres carriles donde el central se alterna entre ambos sentidos de circulación para facilitar adelantamientos seguros. Durante un tramo, un sentido dispone de dos carriles y el otro de uno; más adelante, la configuración se invierte.

La nueva señal S-1c mostrará tres carriles y flechas en direcciones opuestas para indicar qué sentido tiene derecho a usar el carril central en ese tramo.

La DGT afirma que este diseño “reduce los adelantamientos peligrosos en tramos prohibidos” y que en países como Suecia ha logrado disminuir las colisiones frontales hasta en un 79%. Sin embargo el organismo también reconoce que será clave informar y educar a los conductores para que no haya confusiones.

La polémica: confusión, seguridad y baches

El anuncio ha generado una avalancha de comentarios críticos en redes sociales. Muchos usuarios cuestionan la claridad de la señal y alertan de posibles errores fatales si alguien interpreta mal el uso del carril central.

Algunos mensajes no se han andado con rodeos: “Esto es atentar contra la seguridad vial con premeditación”, advierte un usuario. Otro apunta directamente a la falta de mantenimiento de las vías: “Hacéis de todo menos arreglar los baches”.

También hay quien ironiza sobre la medida: “Ponemos nuevas señales para que se empotre la gente, eso es más guay”.

Uno de los puntos que más preocupa es la ausencia confirmada de separadores físicos (como cables o bolardos) entre sentidos opuestos. En otros países se usan para evitar invasiones accidentales del carril contrario, y varios conductores señalan que en España confiar todo a la atención del usuario y una señal nueva “parece arriesgado”.

Comparaciones con el norte de Europa

En países como Suecia y Finlandia, las carreteras 2+1 llevan años en funcionamiento. Allí se han acompañado de límites de velocidad claros, campañas de concienciación y, en muchos casos, barreras de seguridad. Según datos del Informe ETSC / Trafikverket, Suecia ha reducido las colisiones frontales un 50% en la última década gracias a este modelo mientras que Finlandia ha bajado un 40% los accidentes mortales.

En España el objetivo oficial de la DGT es reducir un 25% la siniestralidad en vías convencionales entre 2025 y 2030. El reto, según admiten expertos y usuarios, no está solo en la señal, sino en que el conductor medio entienda el funcionamiento de la vía y respete la normativa.