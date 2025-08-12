La predicción de Mario Picazo que preocupa a toda España: "Vamos a tener que esperar a la semana que viene para notar un alivio térmico"

En una semana donde los efectos del cambio climático se dejan sentir de forma más evidente que nunca (con hasta veinte incendios forestales activos en distintas comunidades) la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha modificado su previsión inicial sobre el final de la intensa ola de calor que asfixia a buena parte del país. Lo que en un principio parecía que iba a concluir el 14 de agosto, podría tener un respiro antes de lo previsto, aunque no será un alivio definitivo.

El organismo meteorológico había anunciado que el episodio extremo de calor, iniciado el pasado 3 de agosto, se mantendría hasta mediados de mes, pero la actualización de sus modelos apunta a un cambio de tendencia a partir de este martes 12 de agosto: la entrada de una masa de aire más fresca por el oeste provocará un descenso de las temperaturas en varias zonas, especialmente en la vertiente mediterránea.

No obstante, no todo será tan sencillo: el calor podría regresar hacia el final de la semana. La AEMET advierte que la masa de aire cálido y seco que domina sobre gran parte de la Península y Canarias, unida a la elevada insolación propia de agosto, seguirá siendo determinante en el patrón atmosférico de los próximos días.

Mario Picazo lanza su advertencia

El meteorólogo Mario Picazo también ha compartido sus previsiones a través de sus redes sociales. Su mensaje no deja lugar a dudas sobre lo que está por venir: "Parece que vamos a tener que esperar a la semana que viene para notar un alivio térmico casi generalizado". Según ha explicado, será el martes cuando las temperaturas empiecen a situarse por debajo de la media habitual gracias a la llegada de esa masa de aire más fresca por el oeste, aunque de forma temporal.

La clave, según Picazo, es que este alivio no será permanente. En otras palabras, la bajada de temperaturas durará poco y, si se cumplen los modelos actuales, el calor podría volver a ganar protagonismo antes de que acabe la semana.