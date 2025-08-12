Ni tu abuela sabe hacerlas: la croqueta 'secreta' del pueblo cordobés de Almodóvar del Río que ha conquistado de turistas a chefs

Aunque pueda sonar a tópico en España todos tenemos grabada en la memoria la croqueta de nuestra abuela (o de la abuela): siempre perfecta, cremosa por dentro y crujiente por fuera. Las croquetas son uno de los símbolos más reconocibles de nuestra gastronomía y, aunque su origen sea francés, se han convertido en una auténtica institución en nuestras cocinas. Y sí aunque hay recetas que han pasado de generación en generación, guardadas como pequeños tesoros familiares, también hay lugares donde este humilde bocado se eleva a la categoría de leyenda.

Eso es justo lo que pasa en un pequeño pueblo de Córdoba llamado Almodóvar del Río, donde un restaurante ha convertido la croqueta en su plato más icónico. No es solo cuestión de técnica o ingredientes; aquí hay historia, tradición y un toque de misterio que nadie ha conseguido descifrar.

En La Taberna de Cuatro Caminos, las croquetas no son una guarnición más, sino la gran protagonista. Su receta es completamente secreta y rinde homenaje a Ricardo Arribas: cocinero y copropietario del antiguo restaurante El Bolero, también en Almodóvar del Río. Esa mezcla exacta de sabor, textura y presentación ha conseguido enamorar a vecinos, turistas, humoristas televisivos como Los Morancos e incluso chefs de prestigio.

El restaurante, distinguido con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin por su excelente relación calidad-precio, lleva en funcionamiento desde 1939. Nació como una tienda de ultramarinos de Rafael Doblaré Cuevas y con el paso de las décadas, se transformó en bar, luego en taberna y, finalmente, en el restaurante de referencia que es hoy.

Aunque las croquetas de Almodóvar sean la estrella indiscutible, la carta no se queda corta. Aquí también se pueden probar platos tradicionales cordobeses como la mazamorra de Almodóvar (una receta milenaria de origen romano, precursora del salmorejo), el salmorejo cordobés en su versión más clásica, o carnes como el cochinillo, el rabo de toro y la perdiz de campo encebollada con un ligero toque de escabeche.

Entre las especialidades de pescado destaca el bacalao al ajoarriero: un plato de sabores intensos y perfectamente equilibrado.

Si uno se fija en las opiniones, es difícil encontrar críticas negativas. Con una puntuación media de 4,7 sobre 5 en más de 650 reseñas, las valoraciones coinciden en la excelente calidad de la comida, las raciones generosas y el trato cercano del personal. Muchos destacan el ambiente familiar y bien coordinado del equipo, con varias generaciones trabajando juntas para que todo salga a la perfección.