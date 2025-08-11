Mario Picazo explica cuál es el mejor momento para ver las Perseidas: "Se podrán observar entre 50 y hasta 100 meteoritos por hora, incluyendo algunos muy brillantes"

Uno de los eventos astronómicos más esperados del verano es la lluvia de estrellas Perseidas, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno (visible cada año en agosto) ofrece un espectáculo único en el cielo nocturno y reúne a miles de aficionados y curiosos que buscan un rincón oscuro para disfrutarlo.

El famoso meteorólogo Mario Picazo ha compartido en su cuenta oficial la previsión para este 2025, advirtiendo que la visibilidad estará condicionada por la luz de la Luna. En sus propias palabras, "La lluvia de Perseidas alcanza su punto máximo la noche del 12 al 13 de agosto, especialmente entre la medianoche y el amanecer. En condiciones óptimas y sin contaminación lumínica, se podrán observar entre 50 y hasta 100 meteoros por hora, incluyendo algunos muy brillantes conocidos como fireballs".

Sin embargo este año no será tan sencillo. Picazo también ha señalado que "la visibilidad se verá afectada por la presencia de una luna llena o casi llena, lo que dificultará detectar los meteoros más débiles, aunque los más luminosos seguirán siendo visibles".

Miguel Gilarte: mejor esperar al 14 o 16 de agosto

A estas indicaciones se suma la recomendación del astrónomo Miguel Gilarte Fernández, presidente de la Asociación Astronómica de España, que advierte que "debido a que la noche del 12 de agosto hay Luna casi llena y estorba la visión de las Perseidas, las observaremos los días 14 y 16 de agosto".

Gilarte recuerda que las Perseidas son "la lluvia de meteoros más antigua que conocemos, vista por primera vez, según las crónicas chinas en el año 36", y que su nombre proviene de que "la mayor parte de las estrellas fugaces parecen provenir de la constelación de Perseo".

El origen de este fenómeno está en el cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en 1862, "un gigantesco cometa, con un diámetro de 26 km, que se aproxima a la Tierra cada 133 años". Cada vez que nuestro planeta cruza la nube de partículas que deja este cometa, las diminutas rocas chocan con la atmósfera a gran velocidad y se desintegran produciendo los destellos que vemos como estrellas fugaces.

Consejos para ver las Perseidas 2025

Tanto Picazo como Gilarte coinciden en que lo fundamental es alejarse de la contaminación lumínica. El astrónomo lo detalla claramente: "hay que salir de la ciudad, incluso de pueblos aunque sean pequeños".

Para disfrutar al máximo:

Busca un lugar oscuro con el horizonte despejado, preferentemente hacia el norte y noreste.

No uses telescopios ni prismáticos , ya que reducen el campo de visión.

, ya que reducen el campo de visión. Acuéstate o usa una silla reclinable para no forzar el cuello.

Lleva ropa de abrigo, comida, bebida y linterna de luz roja para no perder la adaptación a la oscuridad.

Espera al menos 20 minutos para que tus ojos se acostumbren a la falta de luz.

Cuándo mirar al cielo

Aunque la actividad máxima será la madrugada del 12 al 13 de agosto, Gilarte recomienda este año centrarse en las madrugadas del 14 y 16 de agosto, cuando la Luna estará menos presente y la visibilidad mejorará. El radiante de las Perseidas (el punto del que parecen provenir) estará en la constelación de Perseo visible desde el anochecer hacia el NNE.

Como recuerda el presidente de la Asociación Astronómica, "los meteoros podrán verse mirando en cualquier dirección, aunque preferentemente al N y NE".