Así se lleva al siguiente nivel el bocadillo más icónicos de España: lomo, pimientos y queso; jugoso, dorado y espectacular

El cocinero Guille Valera ha compartido su receta para “elevar al siguiente nivel” uno de los bocadillos más icónicos de España. En su serie “bocadillos icónicos de Españita”, repasa los grandes clásicos del país con un toque personal. Esta vez le ha tocado el turno al lomo con pimientos y queso, al que añade dos trucos para que sea más jugoso y sabroso.

Ingredientes para un bocadillo de lomo, pimientos y queso

Lomo de cerdo

Pimientos del piquillo

Queso (al gusto)

Lechuga fresca

Pan (barra o baguette)

Agua

Sal

Especias (al gusto)

Aceite de oliva

El problema del lomo (y su solución)

Valera empieza por el ingrediente principal, el lomo: “este producto suele quedar un poquito seco si lo plantamos directamente, por eso estoy preparándome una salmuera que básicamente consiste en agua salada y especias”.

La técnica es sencilla pero requiere tiempo: “vamos a sumergir nuestro lomo y después de 12 horas habrá absorbido parte de esa salmuera y con ello sal, sabor y jugosidad”.

Pimientos del piquillo con extra de sabor

El segundo truco llega con los pimientos. “Los pimientos del piquillo ya son de por sí un ingrediente top para los bocadillos, pero si los dejas a fuego lentito durante una hora en aceite y luego los tuestas en el horno, te queda un pimiento caramelizado espectacular”.

Pasos para preparar el bocadillo perfecto

Preparar la salmuera: mezclar agua, sal y especias al gusto en un recipiente grande. Sumergir el lomo: dejarlo reposar en la salmuera durante 12 horas. Cocinar los pimientos: fuego lento en aceite durante una hora y luego hornearlos para caramelizar. Planchar el lomo: en sartén de acero inoxidable para conseguir un dorado rápido sin resecar. Desglasar la sartén: aprovechar los jugos para empapar el pan. Montar el bocadillo: pan, lomo, queso, pimientos y lechuga fresca.

El punto final: jugoso, dorado y espectacular

A la hora de cocinar la carne, Valera lo tiene claro: “mi opción preferida siempre será el acero inoxidable, porque consigues un doradito muy rápido y no resecas el lomo”. El toque final antes de montar el bocadillo es desglasar la sartén: “no te olvides de desglasar la sartén para luego empapar tu pan ahí, importantísimo”.

Para rematar se añade “una lechuguita fresca” junto al lomo dorado, el queso fundido y los pimientos caramelizados.