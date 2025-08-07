Las cabañuelas de Jorge Rey tienen claro cuánto durará la ola de calor y atisban la llegada de un fenómeno atmosférico: "Estén muy atentos"

La meteorología en España esta viéndose marcada por una ola de calor que trae altas temperaturas en todo el país, con especial incidencia en las zonas donde acostumbra a hacer más calor, como Andalucía o Extremadura, donde los termómetros se han acercado a los 45 grados. La situación se ha visto acrecentada por una falta de lluvias que deja un ambiente seco, propio de esta época del año.

Uno de los referentes de la meteorología en las redes sociales es el joven Jorge Rey, quien desde hace años se convirtió en el aficionado a la meteorología más fiable gracias a sus predicciones con las cabañuelas, un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica a largo plazo.

Con una situación 'extrema' como la que estamos viviendo estos últimos días, era de esperar que publicara su pronóstico de cara al avance del calor en España. Coincide con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en que el bochorno continuara durante toda la semana y no se espera que ninguna zona se salve de ello, excepto en el litoral cantábrico, donde quedará algo más frenado.

Además, en su último vídeo Jorge Rey trae una mala noticia para quienes no soportan el sofoco del verano, pues apunta que se puede alargar hasta la próxima semana: "Importantes temperaturas que se mantendrán durante, por lo menos, las primeras dos semanas de agosto", indica el joven meteorólogo.

No obstante, no está todo perdido y augura la llegada de un pequeño frente que dejará la situación más inestable de cara a la jornada del miércoles y el jueves, con tormentas potenciales.

Sin embargo, asegura que nada hará olvidar el calor y que los vientos del sur que se esperan "también nos va a traer noches incluso tropicales", es decir, esas en las que el mercurio no baja de los 25 grados y son de mal dormir.

El burgalés, lejos de quedarse con una previsión de cara solo a los próximos días, aprovecha su método para empezar a hablar de lo que puede venir una vez termine el verano y las posibilidades de que tengamos un otoño con un clima mucho más húmedo: "Estén muy atentos, porque toca hablar de El Niño y La Niña, hablamos de un fenómeno que está en constante cambio", asegura.

Esto, no obstante, queda para un futuro artículo, pues de momento la realidad indica que debemos estar muy pendientes del calor, evitando tener actividades al aire libre en las horas centrales del día.