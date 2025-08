Atardeceres de película y gastronomía gourmet: el pueblo de España donde Vicky Martín Berrocal ha encontrado «paz, vida y amor del bueno»

En muchas ocasiones, las celebridades y personajes conocidos acaban ejerciendo de auténticos prescriptores de lugares, restaurantes, tendencias y hasta hábitos de vida. Basta una publicación en sus redes sociales para que miles de personas descubran rincones que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos. Eso es justo lo que ha sucedido con Vicky Martín Berrocal y el pueblo español donde ha asegurado haber encontrado “paz, vida y amor del bueno”.

La diseñadora sevillana, reconocida por su trayectoria en el mundo de la moda y por su pasado mediático junto a Manuel Díaz El Cordobés, ha compartido con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram un verano muy especial. Sus publicaciones no solo muestran paisajes de postal, sino también emociones que han conectado con miles de personas que buscan lugares con encanto para desconectar.

El pueblo que ha conquistado a Vicky: Punta Umbría

El rincón elegido por Vicky Martín Berrocal no es otro que Punta Umbría, en la provincia de Huelva. Allí, frente al Atlántico, la diseñadora ha pasado unas semanas que ella misma define como un regalo: “Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno”, escribía en uno de los mensajes más compartidos por sus seguidores.

Durante su estancia ha mostrado imágenes de kilométricas playas de arena dorada, atardeceres que parecen pintados y momentos de disfrute junto a su familia y amigos. En sus publicaciones ha dejado claro lo que significa para ella volver a este lugar: “Venir es volver a mis raíces, volver a mi verdad, adonde fui feliz, es volver a casa”.

El viaje ha tenido también un toque de nostalgia por que según ella misma ha explicado hacía más de 30 años que no volvía a disfrutar de esta tierra con calma: “No he vuelto para buscar respuestas, sino para escuchar el silencio y dejar que el agua me roce”.

Playas infinitas, chiringuitos y naturaleza en estado puro

El magnetismo de Punta Umbría no es casual. Con sus trece kilómetros de litoral bañados por el Atlántico, esta localidad es uno de los destinos más apreciados por quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la buena vida. La Playa Urbana de Punta Umbría, Los Enebrales o La Bota son algunos de los arenales más visitados, perfectos para pasear, desconectar o simplemente dejar que el mar haga su trabajo de terapia natural.

La propia Vicky ha mostrado en sus redes cómo ha recorrido chiringuitos y restaurantes frente al mar, disfrutando de pescados y mariscos frescos como gambas, coquinas o sardinas, productos que llegan cada mañana desde la lonja y que convierten cada comida en una experiencia gourmet.

A esta propuesta gastronómica se suma un entorno natural privilegiado, con más de 70% del municipio protegido gracias a espacios como las Marismas del Odiel o la Laguna de El Portil, donde el paisaje combina mar, dunas y vegetación autóctona, y donde se respira ese aire limpio que tanto ha destacado la diseñadora.

Un verano para recargar pilas

Después de un año especialmente intenso con su firma de moda, su podcast 'A solas con…' y el rodaje de su docurreality familiar estaba claro que Vicky necesitaba desconectar y Punta Umbría ha sido definitivamente su refugio perfecto. Allí ha compartido tiempo con su madre, su hija Alba Díaz y amigos como la actriz y cantante Jedet, quien también confesó marcharse “enamorada” de este lugar: “allí es especial hasta el aire que se respira”.

Con atardeceres de película, paseos por la orilla y gastronomía que sabe a mar, Punta Umbría se ha convertido en ese rincón de España que cualquiera que busque naturaleza, descanso y momentos auténticos debería apuntar en su lista. Y si alguien tenía dudas, las palabras de Vicky lo resumen todo: “Mi amada Punta Umbría, que verano me has regalado… Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno. Viva Huelva”.