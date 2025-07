Entre el Palacio Viana y la Mezquita Catedral: así es el encantador 'refugio' en Córdoba perfecto para conocer la ciudad

Aunque cada vez es más común escuchar que vivir en el centro de una ciudad histórica como Córdoba se está volviendo un lujo reservado para unos pocos, lo cierto es que la especulación inmobiliaria y la subida de precios lo están poniendo realmente difícil para quienes necesitan (o simplemente quieren) quedarse cerca de su barrio de toda la vida. El corazón de muchas ciudades españolas se ha convertido en un escaparate para inversores, y eso ha hecho que el acceso a la vivienda para la población local se complique todavía más.

Pero en medio de ese panorama, plataformas como Airbnb, especialmente tras el reciente proceso de regularización de los alquileres turísticos, es cierto que abren una pequeña puerta a lo que parecía impensable: alojarse por unos días en pleno Casco Histórico, rodeado de historia y patrimonio, en espacios que de otra forma serían prácticamente inalcanzables.

Y un ejemplo claro de esto es un encantador apartamento que se encuentra justo entre dos de los grandes símbolos de Córdoba: el Palacio de Viana y la Mezquita Catedral. Un sitio perfecto para quienes buscan pasar una noche en la ciudad sin renunciar ni al descanso ni al alma cordobesa más auténtica.

Un refugio entre patios, piedra y silencio

Ubicado en una calle tradicional del Casco Histórico, este apartamento de planta baja tiene todo lo que uno espera cuando sueña con vivir la Córdoba de verdad. Lo primero que llama la atención es el acceso: nada de ruidos ni tráfico, se entra a través de un patio ajardinado que hace de filtro natural con la calle.

Está a tan solo ocho minutos caminando del Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, del centro neurálgico de la ciudad. Es decir: lo suficientemente cerca de todo, pero con la tranquilidad de quien se esconde en uno de esos rincones donde parece que el tiempo va más lento.

La vivienda es luminosa y acogedora, con un salón-comedor que invita a quedarse y desde el sofá cama se puede ver tanto el patio interior como las zonas ajardinadas del edificio. La cocina, moderna y bien equipada tiene prácticamente de todo: horno, microondas, lavadora, cafetera de cápsulas L’or Barista, batidora, exprimidor, hervidor… y hasta básicos como aceite de oliva virgen extra, sal, azúcar o té. O sea, está pensada para que no tengas que preocuparte por nada.

El baño, entre el salón y el dormitorio, también mantiene ese estilo limpio y funcional, con una ducha amplia, secador, toallas y hasta gel y champú de cortesía.

Pero si hay algo que define a Córdoba son sus patios, y este apartamento no podía no tener uno. El dormitorio, amplio y con una cama de matrimonio grande (150x200), da acceso directo a un pequeño patio privativo que es probablemente uno de los mayores tesoros del lugar. Una mesita, dos sillas, plantas y flores. Ideal para un café por la mañana o una copa cuando cae el sol. Y como no podía faltar: aire acondicionado y calefacción por conductos, más WiFi gratuita.