Juan José, mecánico andaluz, explica cómo reparar un pinchazo en un minuto: "A circular con garantía"

Todas las personas que utilizan el coche a diario saben bien que uno de los problemas más fastidiosos y frecuentes en la carretera es el temido pinchazo de una rueda. Puede aparecer en el momento menos esperado, tanto en ciudad como en plena autopista, y convertirse en un verdadero quebradero de cabeza.

Los pinchazos se producen sobre todo por clavos, tornillos, cristales u otros objetos que quedan en la calzada y se clavan en el neumático. También influyen factores como el calor intenso, el estado de las carreteras o un mantenimiento deficiente de las ruedas, sobre todo en épocas de mucho tráfico como el verano.

Según datos de AXA Partners, las asistencias por emergencias en carretera crecieron un 11% respecto al verano de 2021, alcanzando el nivel más alto de los últimos cinco años. Aunque curiosamente las asistencias por accidentes bajaron un 7% frente al año anterior, las averías (y en particular los problemas de neumáticos) subieron con fuerza.

En concreto los percances relacionados con las ruedas se incrementaron un 19% aquel año. Y de todos esos casos, los reventones se han llevado la palma: hubo un 37% más asistencias por este motivo y siendo las provincias como Barcelona, Madrid, Valencia o Málaga las que concentran el mayor número de asistencias, aunque Baleares, Málaga, Tenerife, Madrid y Barcelona registran los mayores aumentos porcentuales respecto al año pasado.

Con estas cifras no es de extrañar que muchos conductores busquen soluciones rápidas para no quedarse tirados en la carretera. Y una de esas soluciones es la que propone Juan José: un mecánico sevillano que enseña cómo reparar un pinchazo en apenas un minuto.

Así se arregla un pinchazo en un minuto según un mecánico

Este profesional explica que, para arreglar el pinchazo, lo primero es inflar la rueda porque así se trabaja mejor. Tal como indica en su propio tutorial: “lo primero que vamos a coger es meterle aire a la rueda”.

Una vez inflada, toca encontrar dónde está el agujero. Para eso Juan José recomienda preparar un bote con agua y jabón y rociar la superficie del neumático mientras se va girando la rueda hasta dar con las burbujas que delaten el pinchazo: “le vamos dando vueltas a la rueda si estás en el suelo le vas dando despacito hasta que veas la burbujita”.

Si el objeto causante está a la vista, como un tornillo, se extrae con unos alicates. Después hay que agrandar un poco el agujero para poder colocar la mecha. Para eso se utiliza una herramienta especial con forma de aguja que, según Juan José, sirve para “hacer el agujero más grande y rasparlo un poquito”.

El paso siguiente es preparar la mecha, que es una tira especial que sella la perforación. Juan José recomienda usar una mecha de calidad, aunque admite que, para salir del paso, incluso una barata puede servir, aunque advierte: “como mucho la escupiré”.

Para facilitar el proceso, él suele aplicar un pegamento que se emplea para vulcanizar neumáticos desde dentro. Aunque aclara que esto no es recomendable si la rueda es nueva y que, en ese caso, lo mejor sería llevarla a reparar profesionalmente. Cuando todo está listo, se introduce la mecha en el aplicador, se unta con el pegamento y se inserta en el agujero. “apretamos dentro y antes de que se lo trague entero dejamos un pelín fuera le damos alguna vueltecita y para atrás”.

Al final Juan José prefiere no cortar el sobrante de mecha y dejarlo embutido dentro del neumático. Según dice, “se va a quedar ahí y no se va a notar y a mí me gusta más hacerlo así que cortarlo”, aunque también se puede recortar el exceso con unas tijeras si se prefiere un acabado más limpio. Para terminar solo queda ajustar la presión del neumático a los niveles indicados por el fabricante y listo: “a circular con garantía y seguridad”.