Antonio Moreno, el joven quiosquero andaluz: "He aprendido con los niños, he puesto esfuerzo en comprender cómo se expresan sin hablar demasiado"

Tras el reciente anuncio de la retirada de varios quioscos sin uso en la ciudad de Córdoba (uno de ellos identificado como punto de venta de droga) ha vuelto a ponerse el foco en una figura que representa justo lo contrario: la de Antonio Moreno, un joven quiosquero sevillano convertido en creador de contenido, que fue entrevistado hace casi dos años por Rosa Molinero Trias en El Periódico.

Sus vídeos, lejos de apagarse con el tiempo, siguen teniendo un gran éxito en redes sociales, sobre todo en TikTok, gracias a su forma de mostrar el día a día detrás del mostrador de su quiosco en Los Molares, Sevilla.

Antonio Moreno, que ahora tiene 23 años, empezó a llevar su propio quiosco el 4 de marzo de 2020, apenas diez días antes de que estallara la pandemia: “empecé a llevar el quiosco el 4 de marzo de 2020, unos 10 días antes de la pandemia, aunque llevaba un año trabajando aquí junto con un amigo mío para el anterior propietario”, explicaba en aquella entrevista.

@antoniiomreno Atendiendo a clientes😂 Madre mia el dia de hoy😂💖 Que se os pasa por la cabeza?🫣 ♬ sonido original - El Kioskero👋🏼🍭

El joven decidió quedarse con el negocio cuando el anterior dueño, que compaginaba varios trabajos, no pudo seguir al frente. Fue entonces cuando Antonio tomó las riendas de un quiosco que, en su caso, va más allá de la clásica venta de prensa y revistas.

“Éramos un colmado convertido en quiosco. Ahora hemos dejado el pan, porque el horno consumo mucho, pero seguimos teniendo granizados y vendiendo alimentos. El quiosco es muy grande, no como los de venta de periódicos (que yo no vendo), y hasta disponemos de un almacén detrás.” Así, en su local se siguen despachando granizados, chicles, pipas, refrescos y otros productos que recuerdan a los quioscos de toda la vida, con ese “aroma a tinta, papel y dulce inconfundible”.

El éxito en TikTok gracias a los niños

Pero si algo ha hecho popular a Antonio Moreno es su habilidad para captar momentos cómicos con los más pequeños. Durante la pandemia empezó a grabar vídeos atendiendo a niños (a los que no graba directamente) cuyas peticiones, a veces surrealistas, han conquistado a miles de seguidores.

“Grabé los primeros vídeos durante la pandemia, pero no los subía porque me daba vergüenza. Cuando me atreví, con el vídeo donde los niños me pedían cosas sin llamarlas por su nombre, fue un éxito”. Antonio se ha convertido en un auténtico traductor de las ocurrencias infantiles: “He aprendido con los niños: hace dos años no entendía nada y he puesto esfuerzo en comprender cómo un niño se expresa sin poder hablar demasiado".

Las reacciones del joven sevillano ante las peticiones de los niños, muchas veces llenas de dobles sentidos, han sido la clave de su popularidad: “No me puedo reír, pero me estoy riendo por dentro y aprovecho esos momentos tan cómicos para darle rienda suelta al humor”.

El impacto de sus vídeos no solo ha sido en redes. Antonio reconoce que todo esto le ha cambiado tanto en lo laboral como en lo personal. La gente le reconoce por la calle y ha llegado a colaborar con marcas de gominolas como Dammel y Ricci. Además, le ofrecieron participar en el programa infantil

), centrado en ayudar a personas que han sufrido bullying y en fomentar buenos hábitos.