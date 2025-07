La cordobesa que dejó su casa y se fue a Filipinas para montar su propio negocio: "Ha sido muy duro. Dos años de trabajar sin saber"

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya tienen sus vacaciones organizadas o, al menos, están apurando los últimos días para decidir dónde desconectar de la rutina. El sudeste asiático vuelve a posicionarse este año como uno de los destinos favoritos. Las razones son las playas paradisíacas, los precios más asequibles que en otros lugares turísticos y ese toque exótico que sigue fascinando a los viajeros de todo el mundo.

Normalmente las visitas a países como Tailandia, Indonesia o Filipinas son de ida y vuelta, pero hay ocasiones en las que este rincón del planeta conquista tanto que algunos deciden quedarse a vivir allí. Es justo lo que le ocurrió a la cordobesa Claudia Rodríguez, que, como ella misma ha contado en una conversación en el pódcast de Carla Llamas, dejaba su vida en España para probar suerte al otro lado del mundo.

Claudia, que ahora tiene 33 años, relató cómo en 2019 viajó a Filipinas sin billete de vuelta y con la idea de montar su propio negocio en el país asiático. Lo que empezó como un proyecto ilusionante acabó convirtiéndose en un auténtico desafío personal y profesional, especialmente con la llegada de la pandemia: “Ha sido muy duro. Dos años de trabajar sin saber cuándo podría volver la cosa a funcionar”, reconocía Claudia en la entrevista, haciendo referencia a las dificultades que atravesó durante los meses más complicados de la crisis sanitaria. Y es que, como recordaba, Filipinas mantuvo el turismo cerrado durante dos años, un golpe durísimo para todos los que, como ella, habían apostado por emprender en el sector.

A pesar de todo, Claudia no se rindió. Con esfuerzo y mucha paciencia, esperó a que el país volviese a abrir sus puertas al turismo y poder retomar la actividad. Hoy, sigue al frente de su alojamiento y continúa su vida en Filipinas, una experiencia que, como ella misma admite, le ha cambiado la forma de ver el mundo.

Su historia es un ejemplo más de cómo a veces los viajes no solo sirven para desconectar unos días, sino que pueden suponer un giro radical en la vida de las personas, aunque no siempre sea un camino fácil: “Filipinas me lo ha dado todo, pero también me ha puesto a prueba”, confesaba Claudia, consciente de que su decisión de marcharse de Córdoba y empezar de cero al otro lado del mundo le ha traído momentos duros, pero también grandes aprendizajes.