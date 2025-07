Prueba el 'disipador térmico' para combatir el calor de Córdoba y reflexiona: "La sensación es... curiosa"

Hace apenas unos días, Córdoba registraba el primer fallecido por golpe de calor en Andalucía en lo que llevamos de 2025. Una triste realidad que pone sobre la mesa, una vez más, los peligros de las altas temperaturas y el cambio climático, sobre todo en una ciudad que alcanza las temperaturas más extremas de la península.

Cada año las olas de calor se adelantan y se intensifican. Las autoridades insisten en lo básico: hidratarse, evitar las horas centrales del día y, siempre que se pueda, refugiarse en lugares frescos. Pero no siempre es tan fácil y no todos pueden estar pegados al ventilador o al aire acondicionado 24/7, ni disfrutar de una piscina.

Ante este escenario la tecnología también intenta poner su granito de arena, y ahí es donde entra en juego uno de los dispositivos más peculiares del mercado. Sony ha lanzado el Reon Pocket Pro: un "disipador térmico" personal diseñado, según la marca, para refrescar (o calentar) nuestro cuerpo de forma localizada. Sí, has leído bien, calentar también, pero en este caso, vamos a centrarnos en su modo "verano extremo".

Este aparato, que ya ha generado bastante curiosidad en redes y medios especializados, ha pasado por las manos de José García, redactor senior en el portal Xataka.

Según explica el periodista el dispositivo "se coloca por debajo de la camiseta" (justo en la parte superior de la espalda) y funciona mediante "dos módulos térmicos independientes" que se van alternando para mantener una sensación constante de frescor. Además, incorpora un pequeño ventilador que extrae el calor corporal y lo expulsa por la parte superior.

Ahora bien, la gran pregunta es si sirve de algo en una ciudad como Córdoba. Para empezar no es tan sencillo como parece. El Reon Pocket Pro necesita colocarse bien, siguiendo la curva natural de la espalda y "no es tan de 'quita y pon' como quizá podría esperarse de un dispositivo como este". Además los tubos que lo sujetan quedan ocultos bajo la ropa, pero se notan, especialmente si cambias de postura o te tumbas.

En cuanto a la efectividad, describe que la sensación es muy localizada: prácticamente en la zona de contacto con el dispositivo. O como lo describe el propio redactor: "La sensación en modo frío es la misma que si llevases una bolsa de cubitos de hielo sobre la espalda". En modo calor, recuerda a las típicas mantas térmicas que se usan para aliviar dolores cervicales.

Eso sí no todo es negativo. La sensación de frescor es casi instantánea, y en interiores como una oficina o incluso el transporte público, puede ser un buen aliado. Pero no nos engañemos, no sustituye al aire acondicionado ni evita que sigas sudando. En palabras de José: "No va a evitar que tengas calor y sudes".

Además su precio puede ser un obstáculo para muchos: 229 euros por un dispositivo que alivia, pero no hace milagros. La batería, al menos, responde bien. En modo frío, con temperatura media, aguanta una jornada laboral completa, aunque si se usa al máximo o en modo calor, la autonomía se reduce.