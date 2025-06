"Los lugareños están bebiendo": Por primera vez, Tom desayuna en un bar de Andalucía y lo califica con un siete sobre diez por lo que encuentra

Aunque siempre resulta interesante descubrir cómo nos ven las personas que nos visitan desde fuera, en algunas zonas de Andalucía (como en otras tantas partes de España) la presencia creciente de nómadas digitales y 'expats' está generando debate. No tanto por el turismo tradicional, sino por aquellos que, gracias a salarios obtenidos en países con sueldos más altos, encarecen el nivel de vida local sin estar plenamente integrados en el tejido económico de la zona. Esto se nota en el precio de la vivienda, la restauración, el ocio, y la vida cotidiana.

Sin embargo, más allá del conflicto social y económico, estos contrastes también generan situaciones tan curiosas como la que acaba de protagonizar Tom: un diseñador británico afincado en Madrid que ha documentado en redes su primer desayuno en un bar andaluz.

Y la escena ha sido todo lo que se podía esperar de un choque cultural: genuina, divertida y, por momentos, surrealista. Tom explica en su publicación que su misión es recorrer los "paco bars" de España (nombre informal con el que se refiere a los bares más tradicionales, de toda la vida) en busca del desayuno más típico de cada Región. En esta ocasión la parada ha sido en Bodeguita Castillo: un local aparentemente modesto pero cargado de sabor andaluz.

Nada más empezar el vídeo, Tom ya está inmerso en la experiencia: “¿Qué tal, cómo estáis? Me pones una.”, dice, con acento extranjero pero buena disposición. Luego describe lo que tiene delante: “Pues el desayuno más típico de Andalucía, ¿no? Sé que es tomate en rodajas y jamón y aceite, perfecto.” Entre frase y frase, se le escapa un “Y un café con leche y un ajo… y un… ¿Te gusta el ajo? Ajo. Sí sí sí sí sí, me encanta.” Todo esto mientras observa con cierta perplejidad cómo se prepara el famoso pan con ajo, aceite y jamón.

La sorpresa viene cuando empieza a hacer su reseña habitual del café: “Reseña del capuchino latte”, dice, como si de una cata gourmet se tratara. “Oh, clásico. Lo sirven en un vaso pequeño. No tiene espuma… ¿es eso espuma? No mucha espuma en la leche. Eso está bien para mí. Clásico, definitivamente. Torrefacto.” Y añade: “Cuando llevas suficiente tiempo viviendo en España, aprendes a amar uno de estos. No es café de especialidad. Tenlo en cuenta.”

Además de su reseña del bocadillo de jamón con tomate y ajo restregado, uno de os comentarios que más ha llamado la atención ha sido el relativo a la imagen que se ve en el vídeo de unos señores bebiendo lo que parece ser manzanilla en la mesa de al lado y que ha descrito en el texto que acompaña a la publicación como "Los lugareños estaban bebiendo cerveza a las 11 de la mañana".

Finalmente termina calificando con un 7 al bar tras decidir quitarle puntos por la "incomodidad" de pagar con bizum en vez de con tarjeta.