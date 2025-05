Va a la Feria de Córdoba y cuenta lo que sufren los alérgicos: "Después de estar un dia..."

Las redes sociales se han convertido en un auténtico escaparate donde cualquier usuario puede transformar una experiencia cotidiana en una pequeña obra de arte del humor. A menudo lo que hace verdaderamente graciosa una broma es que esté basada en algo real, algo que todos han vivido o podrían vivir. Y cuando eso ocurre no solo nos reímos: también nos sentimos parte de una conversación común y de un fenómeno compartido. Esto es justo lo que ha pasado en torno a un vídeo publicado en TikTok sobre la Feria de Córdoba 2025.

Todo empezó con un clip sencillo donde el usuario Yerhom López se graba con un pañuelo en la mano “Mendigando ebastina por la feria ” y recorriendo todo el recinto de El Arenal haciendo el conocido gesto de sonarse la nariz: un vídeo que se ha convertido en toda una plaza pública donde otros muchos visitantes han contado sus propias batallas contra el polvo y la alergia: “Después de estar un día en la feria salen los mocos negros”, comentaba una usuaria mientras otra reconocía que: “Yo pero la alegría se me manifiesta en la piel, y la tengo como si tuviera quemaduras ”.

Mientras que otro usuario contaba que “yo me tuve que ir, y al día siguiente fui con mascarilla, gafas de sol, 2 antihistamínicos, colirio y corticoides” al tiempo que otra persona reconocía que tuvo que tomarse “2 pastillas al día y los pañuelos mi mejor aliado ”, mientras que otros intentan compartir soluciones efectivas: “Lo mejor … TELFAST no da nada de sueño y te quita automáticamente los síntomas de la alergia”.

Más allá del humor, en los comentarios también hay espacio para el malestar real: “Yo me tuve que tomar hasta el ventolin porque no podía respirar” y la reflexión: “la verdad que el polvo que había al atardecer no era lo mejor de la feria. pero luego todo genial”. Aunque como decía otra internauta recogiendo el espíritu de la Feria “mi hija pero tosiendo, pero vamos que no se pierde un día ”.