El mejor 'idioma' de España se habla en Córdoba y este video lo demuestra: "No decimos 'esto es una tontería"

Esta semana la Unión Europea volvía a poner sobre la mesa una cuestión que en España siempre genera debate: los idiomas. La propuesta elevada a Bruselas buscaba que el catalán, el gallego y el euskera obtuvieran estatus oficial en las instituciones comunitarias, un paso que, aunque todavía no ha conseguido el consenso suficiente para ser aprobado ha rehabierto una importante discusión en un país como el nuestro donde la riqueza lingüística es orgullo y seña de identidad.

Para entender la complejidad del acervo lingüistico en nuestro país, en primer lugar es necesario distinguir entre los términos "idioma", "dialecto" y "acento" que en muchas ocasiones se utilizan indistintamente pero que tienen su propio significado: un idioma, en teoría, es un sistema lingüístico completo, con normas gramaticales propias, que se puede usar en cualquier contexto, oral o escrito. El dialecto es una variante territorial o social de un idioma, con diferencias en pronunciación, vocabulario o sintaxis, pero que no llega a desvincularse del idioma principal. Y el acento, por su parte, es simplemente la forma en que se pronuncian las palabras.

Pero claro, una cosa es la teoría y otra el día a día. En la práctica, estos conceptos se mezclan sin malicia. A veces con un toque de ironía o de cariño, se le llama “idioma” a un modo muy local de hablar. Eso es justo lo que ha pasado con un vídeo de la cuenta de visitas guiadas Arte en Córdoba, que se ha viralizado en redes sociales al sacar pecho del habla cordobesa como si fuera una lengua propia.

“Nosotros no decimos ‘esto es una tontería’, nosotros decimos ‘esto es un pego’”. Y lo mismo con la barbacoa, que en Córdoba es “un Perón”, o ese momento en que “se te mete un pisco en el ojo”, que no es otra cosa que una pelusilla, una migaja o algún bichillo revoltoso.

Aunque algunos comentarios se han apresurado a recordar que, evidentemente, el cordobés no es un idioma como tal, la mayoría ha recibido el vídeo con simpatía. De hecho, ha superado ya las 100.000 visualizaciones, señal clara de que este tipo de contenido conecta con la gente. No solo hace reír, también despierta cierta nostalgia y, por qué no, un orgullo local.