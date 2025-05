Alba Saenc, estudiante de la Universidad de Córdoba y divulgadora de historia: "Somos la única especie que necesita ayuda en el parto"

En tiempos en los que el discurso neoliberal insiste en arrinconar las humanidades fuera de la formación académica, relegándolas a un segundo plano frente a disciplinas consideradas “útiles” o “productivas”, conviene recordar algo fundamental: las humanidades son el pegamento que sostiene la cohesión de cualquier sociedad. Sin historia, sin filosofía, sin literatura y sin arte, no podemos entender ni nuestro presente ni el porqué de nuestras estructuras sociales, políticas o culturales.

Estas disciplinas no solo nos permiten interpretar los hechos del pasado, también nos ayudan a empatizar con otras experiencias humanas, a encontrar relatos comunes, consensos que dan sentido a nuestra convivencia. Tanto las personas que ejercen profesiones de programación, enfermería, ingeniería o docencia necesitan del pensamiento crítico que las humanidades promueven.

En medio de una era dominada por los algoritmos, las métricas y la inmediatez, figuras como la de Alba Saenc suponen un soplo de aire fresco. Estudiante del doble grado de Historia e Historia del Arte por la Universidad de Córdoba y con una experiencia educativa en el sistema canadiense gracias a una beca, Alba ha encontrado una forma ingeniosa y profundamente humana de divulgar la historia: memes históricos en TikTok e Instagram. En redes sociales, allí donde muchos solo ven superficialidad, ruido o narcisismo, ella ha logrado conectar con miles de jóvenes y no tan jóvenes a través de vídeos breves, divertidos, y muy bien documentados.

Con más de casi medio millón de seguidores seguidores en TikTok, Alba Saenc se ha convertido en una de las creadoras más populares en el ámbito de la divulgación histórica desde una mirada joven, crítica y performativa. Su herramienta principal no es un aula, sino la pantalla de un móvil. En apenas unos segundos es capaz de provocar una carcajada, una reflexión o incluso una pregunta incómoda sobre cómo nos han contado el pasado.

Humor e historia en redes sociales

Uno de sus vídeos más virales es también uno de los más brutales en su sinceridad. En él Alba reflexiona en clave de humor sobre algo que nos define como especie: el parto humano. “¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? No deberíamos estar aquí”.

A partir de ahí, despliega una reflexión tan cómica como certera sobre cómo el bipedismo y el desarrollo del cerebro humano han convertido el parto en una experiencia dolorosa y arriesgada: “A mí a veces no me entran las camisetas por la cabeza. No tiene sentido que una cabeza así de grande puede salir por aquí para abajo”.