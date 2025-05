Un tiktoker estalla contra lo que ocurre en mayo y junio: "Ser andaluz es una mierda"

Un vídeo publicado en TikTok por el estudiante de Medicina Jacobo Cabezas se ha hecho viral en los últimos días y ha generado una oleada de reacciones dentro de la comunidad andaluza. Con más de 310.000 seguidores en la plataforma, Jacobo (conocido como stuartcabezas en Tik Tok( ha compartido una reflexión cargada de ironía y frustración sobre la dificultad de compaginar los estudios universitarios con el calendario festivo del sur de España.

El vídeo comienza con una declaración directa: "He parado de estudiar voy a contar rápidamente por qué ser andaluz es una mierda no". A partir de ahí el creador de conteniod da rienda suelta a un monólogo en el que, entre risas y resignación, critica la presión social que sienten muchos jóvenes andaluces por asistir a todas las fiestas populares que se concentran en mayo y junio.

En tono informal y con frases sin terminar (parte de su estilo desenfadado) Jacobo confiesa: "llevo tres años en una relación tóxica con la universidad no", dejando claro que la carga académica, especialmente en carreras como Medicina, choca frontalmente con el ritmo social que marcan las ferias y celebraciones tradicionales.

Uno de los conceptos que más destaca en su discurso es el del FOMO (Fear of Missing Out): el miedo a perderse algo. "Hay una cosa que se llama fomo no que eh tengo uno más grande que el valor nutricional del menú de la de la dieta de recorte no" explica. Pero la tensión se acumula cuando empieza a enumerar, casi de forma frenética, todas las invitaciones que ha recibido para distintos eventos: "me dicen oye te veremos en las cruces de mayo de Córdoba no a las de Granada te pasarás por lo menos no y la feria de Córdoba bueno y la feria de Jerez ah la semana que viene te veremos en la feria de Sevilla no ja".

Entonces, lanza la pregunta que vertebra todo el vídeo: "y ¿quién hace los exámenes?" resumiendo con esta frase el conflicto que muchos estudiantes andaluces experimentan cada primavera: entre la obligación de rendir en los exámenes finales y la presión social y emocional de no faltar a las fiestas que forman parte de la identidad cultural de la región.

Lo más llamativo del vídeo es cómo plantea el absurdo de la situación con una crítica disfrazada de humor: "porque es que no creo que la primera pregunta del examen este sea cuánto valía la jarra de rebujitos en la caseta manuel jiménez martínez pues no a) doce euros b) pagué con el apple pay ni me acuerdo el c) iba como un atún pues no no va a pasar"

El vídeo termina con una mezcla de desesperación y resignación: "entonces qué hago yo eh es que no sé qué hacer es que es una mierda es que no se puede ser andaluz en mayo y junio".-