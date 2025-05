Parece Roma, pero es Córdoba: así es la 'Capilla Sixtina' española

Con la reciente elección del nuevo papa León XIV, tras el fallecimiento de Francisco I, todas las miradas del mundo católico se han centrado en Roma. En particular, en la Capilla Sixtina, epicentro espiritual y artístico donde, durante días, los 133 cardenales con derecho a voto deliberaron en estricto secreto para escoger al nuevo Sumo Pontífice. En medio de oraciones, cánticos y votaciones solemnes, este recinto sagrado volvía a ser escenario de uno de los momentos más significativos para la Iglesia: el anuncio del “Habemus Papam” desde el balcón de San Pedro.

La Capilla Sixtina no sólo es relevante por su función en los cónclaves papales, sino también por el valor artístico que guarda bajo su bóveda, decorada por Miguel Ángel con escenas que han fascinado al mundo por siglos. Pero lo que muchos no saben es que, salvando las evidentes diferencias, España también puede presumir de tener su propia “Capilla Sixtina”. No está en Roma, sino en el corazón de Andalucía: en la ciudad de Córdoba.

Se trata de la Capilla del Sagrario, un espacio que forma parte de la emblemática Mezquita-Catedral de Córdoba. Aunque es menos conocida que su homónima italiana, este rincón ha sido apodado por algunos como la “Capilla Sixtina andaluza” por la riqueza de sus pinturas murales y su imponente carga artística. Esta capilla está ubicada en el ángulo suroeste del complejo y empezó su transformación en el siglo XVI, cuando pasó a desempeñar funciones litúrgicas tras haber sido antes capilla de Santiago y luego Librería Capitular.

Su arquitectura fue dirigida por Hernán Ruiz I y su nieto Hernán Ruiz III, que se encargaron de darle una estructura rectangular, dividida en tres naves y cubierta por una bóveda de crucería. Pero lo que más llama la atención es el programa pictórico con el que está adornada y que fue un encargo del obispo Antonio de Pazos y Figueroa al artista piamontés Cesare Arbasia. Este pintor italiano dejaba entre 1578 y 1586 una colección de frescos que cubren prácticamente todo el interior.

En estas pinturas no sólo se retratan episodios religiosos y motivos paisajísticos, sino también una versión muy singular de la Última Cena, situada en el presbiterio, que recuerda sin remedio a la obra de Leonardo Da Vinci. De hecho, según ha explicado recientemente el periodista Javier Sierra en el programa 'Cuarto Milenio', este mural contiene detalles enigmáticos como la presencia de un copero que entrega el Santo Grial a Jesús: un elemento poco habitual que sólo se ha encontrado también en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. Para algunos, se trata de una posible conexión estilística e intelectual entre Arbasia y Da Vinci.

Aparte del trabajo del pintor italiano, otros artistas también dejaron su huella en este espacio. Guillermo de Orta talló el tabernáculo y las puertas del Sagrario, mientras que Alonso de Ribera se encargó de aplicar la policromía. La reja que lo protege fue obra de Hernando de Valencia, completando así un conjunto artístico que contrasta fuertemente con la sobriedad y el equilibrio del resto del monumento.