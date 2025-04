Publican la receta de un postre típico de Córdoba y llegan al corazón de toda España: "Mi madre ha vuelto a su niñez y tiene alzehimer"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la mayoría de ciudades españolas ya tienen la vista puesta en sus tradicionales procesiones y, cómo no, en los dulces que marcan estas fechas. Las torrijas (con su pan empapado en leche, huevo y azúcar) son un clásico que reina en la mayor parte del país, especialmente en Madrid y Castilla.

Los buñuelos por su parte, con su masa frita y esponjosa, se disfrutan sobre todo en Andalucía y Valencia. Sin embargo gracias a las redes sociales, también salen a la luz auténticas joyas gastronómicas que, aunque menos conocidas, forman parte del corazón de muchas familias. Es el caso de los gajorros: un dulce típico de Cabra, en Córdoba, que está conquistando a toda España.

La receta de estos dulces tradicionales ha sido compartida por la cuenta de TikTok Lolín Foodie, y el impacto ha sido inmediato. Uno de los comentarios más emotivos lo dejó Eva Gómez617, quien aseguró que "Habéis hecho a mi madre de 82 años volver a su niñez por un rato, ella es de Cabra y tiene principios de Alzheimer, gracias por vuestro vídeo".

Mensajes como este se repiten en la publicación, donde muchas personas han agradecido que una receta tan especial no caiga en el olvido. "Con la manera que has tenido de expresarte, y con el cariño que lo has hecho, desde luego nos has transportado. Las tradiciones no deberían de morirse y esa esencia sea eterna, gracias", escribió Cristina.

La receta de garrojos que ha tocado el corazón a toda España

Los gajorros, esta receta que ha despertado tan buenos recuerdos, se trata de un dulce elaborado con ingredientes sencillos pero con un toque especial que los hace únicos. La receta comienza rallando la cáscara de un limón en un bol y añadiendo un poco de clavo molido, una cucharada generosa de canela y, por supuesto, huevos: "Aquí hay una peculiaridad, para obtener la medida exacta de la receta necesitamos un cascarón de huevo", explica Lolín en su vídeo. Seis huevos, tres cascarones de aceite de oliva y trescientos gramos de azúcar se baten bien antes de ir incorporando la harina poco a poco.

Como bien dicen las abuelas, "la harina, la que admita". Y aunque esto pueda sonar a mágico o impreciso, la verdad es que depende del tamaño de los huevos y de la textura de la masa. Cuando ya tienen la consistencia adecuada, se añade un poquito de aceite de oliva con piel de limón y se empieza a amasar a mano.

El secreto de los gajorros, lo que realmente los hace especiales, es la forma en la que se fríen. Para ello se utilizan cañas, algo que ha despertado muchas dudas en los comentarios del vídeo. "¡¿Dónde venden esas cañas?!". "Son artesanales! No las venden! Fabricación propia!", respondía Lolín. Para que la masa no se pegue, se recomienda pasarlas por aceite antes de empezar. Luego con las manos aceitadas se enrollan tiras de masa en las cañas, se fríen hasta que quedan doradas y crujientes, y se espolvorean con azúcar.

El aroma de estos dulces, con su combinación de canela, clavo y limón, es capaz de transportar a cualquiera a su infancia. Y en Cabra, según cuentan muchos usuarios, es costumbre hacer grandes cantidades y compartirlas con los vecinos: "Recuerdo a mi abuela repartir gajorros y pestiños por todas las vecinas de la calle".

Personas de otras regiones han comentado que en sus pueblos existen dulces similares, como los "gañotes" de Ubrique o los dulces de Zamora que se rellenan con crema. Pero en Cabra lo tienen claro: "Los gajorros son de aquí".

FS