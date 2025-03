El trabajador de un bar de Córdoba da una lección a toda España al devolver esto a una clienta: "Carísimos"

A la hora de decidir dónde comer o tomar algo, los clientes valoran muchos factores: la calidad de la comida, los precios o la ubicación. Sin embargo hay algo que marca la diferencia y que puede convertir un lugar en referencia: la calidad humana de quienes trabajan en él.

En España la hostelería no solo es conocida por su oferta gastronómica, sino también por el buen trato y la calidez de sus profesionales, lo que la convierte en uno de los principales atractivos turísticos del país.

A veces esa profesionalidad va más allá y trasciende en gestos que sorprenden por su honestidad y buen hacer. Es el caso de lo ocurrido recientemente en Córdoba y que ha sido relatado en TikTok por la usuaria China. En su video explica lo sucedido en un bar de la ciudad cuando su novio olvidó un objeto de gran valor en el establecimiento.

Según cuenta la usuaria, hace un par de días visitaron un bar en el centro de Córdoba y, por un descuido, su novio se dejaba "unos micrófonos carísimos" sobre la mesa. Al día siguiente al darse cuenta de la pérdida volvieron al local con la esperanza de recuperarlos pero el personal del bar en ese momento no tenía información sobre el paradero del equipo.

"Me dijeron, bueno, igual tranquila. Acá lo que queda siempre lo guardamos", relata la usuaria en su video, explicando que le indicaron que podría preguntar más tarde al encargado. Cuando regresó la sorpresa fue enorme: "El encargado, hermoso. Dijo: 'No, no, acá lo que encontramos no se toca nada, eh. Si no es nuestro, lo guardamos'". Para su alivio, los micrófonos estaban intactos y guardados en su estuche, demostrando la gran honestidad del personal del establecimiento.

El bar en cuestión es el Restaurante El Extremeño, ubicado en Plaza Agrupación de Cofradías, 1, en el centro de Córdoba. Según las personas que lo han visitado el local goza de una excelente reputación, no solo por su servicio, sino también por su oferta gastronómica:"El servicio, excelente. Quien nos atendió tiene muy buen humor. Las berenjenas con miel de caña, una delicia", menciona un usuario. Otro cliente destaca que "los camareros son profesionales y amables, la comida jugosa y en su punto, pero lo mejor... el pastel cordobés".