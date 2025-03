Graban cómo celebran en Córdoba la vuelta del sol y el resto de España salta a la yugular: "Cuando nos llamáis amargados..."

Las intensas lluvias que han caído sobre Córdoba en los últimos días han dejado imágenes poco habituales en la ciudad. Entre ellas, el rescate viral de un gato atrapado en el Guadalquivir o la crecida del río, cuyo caudal ha estado al límite del desbordamiento.

Pero si hay una escena que ha captado la atención de las redes sociales ha sido la de un grupo de personas congregadas en la Calle Cardenal Herrero, justo bajo la sombra de la Torre Campanario de la Mezquita-Catedral.

Frente a un grupo de músicos la reunión ha sido interpretada por la persona que grabó el vídeo como una auténtica celebración por el anecdótico regreso del sol después de semanas de lluvia que, por lo pronto, parecen lejos de terminar.

En las imágenes, acompañadas del texto ""POV: cuando por fin ves el sol después de 2 semanas de lluvia", se observa a varios turistas y cordobeses bailando de pie, disfrutando de la música y del buen tiempo al ritmo de una virtuosa interpretación de 'El Porompompero'. La publicación ha desatado una avalancha de comentarios que reflejan el sentir de los habitantes de la ciudad ante la inusual racha de días grises.

Algunos usuarios han reaccionado con humor, destacando lo poco acostumbrados que están a un periodo tan largo sin sol: ""y la felicidad que nos da un rayito de sol...!! en Córdoba no estamos preparados para tanta lluvia, ojú para ya...!!!"", escribía Toñi, mientras que usuarios de otras provincias de Andalucía lamentaban no haber tenido la misma suerte que en la capital cordobesa.

En la misma línea, otro usuario recordaba la contrapartida de esta estampa: "Ahora nos entendéis a los del norte cuando nos llamáis amargados ,imaginaros estar todo el invierno lloviendo", un comentario que cosechaba más de 200 'me gusta' y al que se han sumado reflexiones de todo tipo: "Sí, de verdad que psicológicamente me está afectado, 1 mes lloviendo cada día, ahora os entiendo es muy duro"; "Yo soy de Granada y ahora estoy viviendo en el norte de Italia… confirmo q desde q deje de ver el sol estoy amargada"; "Yo soy de Granada y ahora estoy viviendo en el norte de Italia… confirmo q desde q deje de ver el sol estoy amargada".