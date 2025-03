Prueban la comida de Córdoba para comprobar si es "una de las mejores de España" y la lían en el primer plato: "¿Esto no era gazpacho?"

Tal y como se puede comprobar en esta publicación que ya ha recorrido los teléfonos de miles de peronas, la idea de que la gastronomía de Córdoba es "una de las mejores de España" (signifique esto lo que signifique) ha calado hondo en la población de todo el país. Cada vez más visitantes llegan a la ciudad no solo para admirar la Mezquita o perderse por las callejuelas de la Judería, sino también para probar su comida. Desde restaurantes icónicos hasta tabernas tradicionales: es imposible no reconocer que el turismo gastronómico en la ciudad andaluza se ha disparado en los últimos años.

La cocina cordobesa goza de esta distinción históricamente por haber sido un punto de encuentro de culturas y, por ende, de distintas tradiciones gastronómicas que son las que han dado lugar a la diversidad de platos en las que se insertan desde el salmorejo hasta los guisos.

Para comprobar si esta fama era merecida, un dúo de creadores de contenido, conocidos como 'Los hombres de negro' en TikTok se ha desplazado hasta Córdoba para realizar una cata de cinco platos tradicionales en un vídeo que ya está dando mucho de qué hablar.

Del salmorejo al pastel cordobés

La primera propuesta era el salmorejo, donde abrían el apetito con la primera broma: ¿esto no era gazpacho?", se pregunta uno de los protagonistas desconcertado por la cremosidad del plato: "Yo lo voy a trincar con jamoncito ibérico y con un poquito de huevo, de vicio".

A continuación llegaba otro clásico cordobés: el flamenquín. Pero la sorpresa no fue menor, ya que al verlo, lo compararon con una "milanesa enrollada". "Hostia, un señor flamenquín, ¿eh?", exclaman tras el primer bocado. En los comentarios, no han faltado las correcciones de los seguidores más fieles a la tradición culinaria de la zona: "En Jaén también se comen los flamenquines", comenta una usuaria, a lo que otra responde tajante: "Ya se comen en todos sitios, pero pertenece a la gastronomía cordobesa".

Pero la mayor polémica del vídeo llegó con las berenjenas con miel de caña. "¿Sabes lo que hacen en Córdoba con las berenjenas? Sí, les echan miel y las fríen. Funciona", dice uno de los creadores. Tras probarlas, la reacción fue inmediata: "En mi vida me hubiese esperado que una berenjena estuviera tan buena. Son como pipas. Ya me has jodido". En los comentarios, la aclaración no se hacía esperar: "Las berenjenas primero se fríen y después se le echa melaza de caña", escribió un usuario corrigiendo la descripción del plato.

El momento más incómod del vídeo llegó con el rabo de toro:"El plato está tan bueno que te vas a olvidar que te estás comiendo un rabo", dice uno de los protagonistas, a lo que su compañero responde entre risas: "Qué pedazo rabo". "Sabía que te iba a gustar esto", insiste uno de ellos, mientras el otro, sin perder el tono humorístico añade: "A mí me está gustando el rabo".

Finalmente,te la cata terminaba con el pastel cordobés, un dulce típico de hojaldre relleno de cabello de ángel: "Te traigo una sorpresa", le dice uno de los creadores a su compañero. "No me gustan las sorpresas", responde. Pero tras probarlo, cambia de opinión: "Ya me podías hacer más sorpresas de estas". Aquí, otro debate se encendió en los comentarios: "En verdad el postre es un manolete, es la versión individual del pastel cordobés".

El vídeo ha generado cientos de comentarios y miles de visualizaciones, y ha servido no solo para reforzar la idea de que en Córdoba se come bien, sino también para abrir debate sobre los platos más representativos de la ciudad. "Os ha faltado la mazamorra cordobesa", apunta un usuario, mientras otro resume la esencia del sentimiento local: "En Córdoba se come de diez y se vive aún mejor. Os invito a visitar mi tierra en mayo que seguro os enamora".