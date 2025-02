Explica cómo visitar Córdoba en 2 días con 10€ y toda España le echa en cara lo mismo: "Se os está yendo de las manos"

Córdoba es uno de los destinos turísticos más visitados de España (y mejor valorados por los turistas). Su historia, su arquitectura y su gastronomía atraen a viajeros de todo el mundo, desde quienes buscan una experiencia de lujo hasta quienes prefieren un recorrido más económico.

Para estos últimos la ciudad ofrece una amplia oferta de circuitos históricos y turísticos accesibles para bolsillos más ajustados. Sin embargo una propuesta viral sobre cómo disfrutar de Córdoba con solo 10€ ha generado una oleada de comentarios escépticos en redes sociales.

La influencer “Viaja más por menos” ha publicado recientemente un video en el que explica cómo recorrer Córdoba durante dos días con un presupuesto limitado. En su itinerario sugiere acceder a la ciudad por la Puerta de Almodóvar, pasear por la judería y visitar la única sinagoga de Andalucía además de hacer una parada en la estatua de Maimónides para “que te dé sabiduría”.

También recomienda recorrer la Calleja de Salmorejo Cordobés y visitar el barrio de San Basilio, donde se pueden ver tres patios tradicionales que son gratuitos todo el año. Otro punto clave de su recorrido es el Alcázar de los Reyes Cristianos, para el cual indica que “reserva la entrada”, aunque varios usuarios cuestionaron su afirmación sobre el precio exacto. Según un comentario, “el alcázar es gratis los jueves por la tarde a partir de las 6”.

El plan del primer día concluye con una visita al Puente Romano para ver el atardecer y una parada en una tetería. Para el segundo día, la influencer recomienda madrugar para entrar gratis a la Mezquita-Catedral entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, perderse por la Calleja del Pañuelo y la Calleja de las Flores, y subir a la parte alta de la ciudad, pasando por la Plaza de la Corredera, la Cuesta del Bailío, el Cristo de los Faroles y la Plaza de los Capuchinos, para terminar saludando a la “regadora” de Córdoba.

Críticas al vídeo que propone visitar Córdoba en 2 días por 10 euros

A pesar de lo atractivo de la propuesta, muchos usuarios no tardaron en señalar una gran omisión: la comida. “No come??” preguntó una usuaria, a lo que la creadora del video respondió: “Sí, pero el video va sobre qué visitar, no comer 🥰”. Otros cuestionaron la viabilidad del presupuesto: “Preciosa Córdoba, pero ¿diez euros? 🤔”. Uno de los comentarios más irónicos reza: “Lo del ayuno intermitente se os está yendo de las manos 😉”.

Además de las dudas sobre el presupuesto, otros usuarios corrigieron algunos datos del video como el acceso gratuito a la Mezquita señalando que “no es gratis si no eres de Córdoba”. También hay quienes defendieron que dos días no son suficientes para conocer la ciudad en profundidad: “Córdoba tiene muchísimo que mostrar. En ese tiempo no tienes ni para empezar, palabra de cordobés”.

A pesar de las críticas, el video ha generado un debate sobre el turismo accesible y la posibilidad real de visitar ciudades históricas con poco dinero. Mientras algunos agradecen este tipo de guías económicas, otros consideran que un presupuesto tan ajustado no permite disfrutar plenamente de la experiencia. En cualquier caso, el video ha demostrado que Córdoba sigue siendo un destino fascinante, ya sea con 10€ con 100€ o con mucho más en el bolsillo.