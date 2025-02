Se gasta 200€ en una taberna de Córdoba y lo que le incluyen en la cuenta tiene incendiada a media España: "¡Y va y me lo cobra!"

Hay dinámicas de toda la vida en ciertos comercios que, al modernizarse o cambiarse, pueden suponer un auténtico trauma para quienes estaban acostumbrados a ellas. Desde las cuentas fiadas en las tiendas de barrio hasta la tapa generosa que acompaña la caña en algunos bares, hay pequeños gestos que han funcionado como códigos no escritos entre comerciantes y clientes.

Pero cuando estas costumbres desaparecen o cambian, pueden generar un profundo malestar entre quienes las daban por sentadas. Algo así debe haber sentido la persona que ha dejado un crítico comentario sobre su última experiencia en una taberna de Córdoba.

El cliente se lamentaba en redes sociales de que después de gastarse casi 200 euros en la comida para cuatro personas, la cuenta incluía el cobro de unos chupitos que, según su percepción, deberían haber sido cortesía de la casa: "Muy muy mal detalle".

El comentario se ha hecho vviral y ha desatado una ola de críticas en redes: la mayor parte de los usuarios han salido en defensa del establecimiento. "Si pides algo, lo pagas. Así de sencillo", escribió un usuario, mientras que otro ironizaba: "No que voy al supermercado, me gasto 300 euros y me cobran los chicles que cojo en la caja. ¡Vergonzoso!".

Otros han señalado que, en caso de que un local quiera tener un detalle con los clientes, lo habitual es que sea el camarero quien lo ofrezca sin que el comensal tenga que pedirlo. "Cuando la casa invita, la casa avisa de que la casa invita".

El debate también ha puesto sobre la mesa la cuestión de las costumbres en la hostelería. Algunos comentaban que, en ciertas zonas de España, es frecuente que un local invite a un chupito si la cuenta supera determinada cantidad, mientras que otros defendían que no se puede exigir un regalo solo porque se haya gastado más dinero: "Nadie tiene la obligación de regalarte cosas cuando haces gasto en su negocio, sea la cuenta de 2€ o de 200", señalaba otra opinión popular.