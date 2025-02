Un sevillano pide una tostada en Córdoba y no da crédito a lo que le traen: "Ha echado..."

Lo que para algunos es parte del día a día, para otros puede convertirse en toda una experiencia inesperada. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a Adrián Espinosa: un creador de contenido de Sevilla, cuando visitó una cafetería en Córdoba para desayunar y se llevó una sorpresa con su tostada que no se esperaba.

Espinosa, que documentó su experiencia en redes sociales, había pedido una tostada de mantequilla con jamón york, pero al recibirla notó que algo no estaba tal y como esperaba: "Pues yo creo que jamón York no le has echado, fíjate tú, se le ha olvidado", comentaba en el vídeo de su publicación mostrando su asombro.

El video, que se volvió viral rápidamente se volvió viral, dio lugar a varios comentarios entre los usuarios, algunos tomándoselo con humor y otros defendiendo la tradición del desayuno cordobés. "Pues prepara la cartera", le comentó un usuario, mientras que otro le respondía a este: "No has venío a Córdoba en tu vida"

Pero no todos los comentarios fueron en esa línea. Algunos cordobeses salieron en defensa de su tierra, como Verónica, quien exclamó: "¡Viva Córdoba! ¡De tacaños na!". Otros destacaron la calidad de los desayunos en la ciudad: "En mi Córdoba somos generosos jajaaj", comentó Ana, mientras que Beatriz Cubu aseguró que "en Córdoba se desayuna muy bien".

Sin embargo, no faltaron respuestas que ponían en perspectiva la situación y la forma en la que el sevillano expresó su sorpresa. "Jajaja si ponen k ponen mucho y si no ponen k no ponen na, la cosa es quejarse miarma", escribió Rocío, en un claro guiño a la necesidad de hablar de cualquier cosa para crear polémica en redes.