Rechaza a una soltera de Córdoba en 'First Dates' y esta lo pone en su sitio: "Necesita alguien como su madre"

Aunque 'First Dates' es uno de los programas de televisión donde más personas logran encontrar el amor (con permiso de Juan y Medio en Canal Sur), no todas las citas terminan con un "y fueron felices y comieron perdices". A veces las expectativas no encajan y las diferencias de mentalidad o estilo de vida terminan por separar a los solteros.

Este fue el caso de Dani y Azahara: dos participantes que, a pesar de disfrutar de una cena agradable, no encontraron lo que se conoce precisamente como el amor. Dani, un soltero que llegó al restaurante acompañado de su hermano Cristian explicó que su físico era un gran atractivo: "Yo a las chicas les gusto mucho porque mi físico atrae y de cara soy bastante guapo".

Aunque hermanos, dejaron claro que tenían personalidades muy distintas: mientras que Dani se definía como alguien más frío y experimentado en el amor, Cristian buscaba simplemente una mujer que le respetara y no mintiera.

La confusión se dió al comienzo cuando Selena, la cita de Cristian, conoció primero a Dani: esta joven de 19 años y estudiante de secundaria procedente de Granada, llamó la atención de Dani, que la describió como "muy guapa y formal". Sin embargo cuando el presentador Carlos Sobera la llevó a su verdadera cita, Dani confesó entre risas: "Me hubiera gustado que fuera mi cita, pero tendré que conformarme con que sea la cita de mi hermano".

Azahara, una dependienta de 28 años de Córdoba, fue finalmente la cita asignada a Dani. Aunque ella se consideraba presumida y a favor de la cirugía estética para sentirse guapa, Dani no se mostró tan impresionado desde el primer momento, comentando que "a mí tan altas no me gustan". Sin embargo, ambos siguieron adelante con la cena, tratando de conocerse mejor.

Durante la conversación, Dani dejó claras sus expectativas en una relación: buscaba una mujer centrada en el hogar, en su trabajo y dispuesta a formar una familia. Este comentario no sentó nada bien a Azahara, quien expresó: "Yo le veo como una persona chapada a la antigua. Sinceramente creo que necesita alguien que sea como su madre más que una pareja".

Las diferencias entre ellos se hicieron aún más evidentes cuando Azahara comentó que no estaba interesada en casarse ni en tener hijos, algo que para Dani era esencial: "Si no quiere tener hijos, ni casarse, ya me ha matado", sentenció él. Finalmente, en el momento de decidir si habría una segunda cita, ambos coincidieron en que no era lo que buscaban. Dani tomó la iniciativa diciendo: "No eres mi prototipo, pero me has caído muy bien". Azahara, por su parte, fue igual de clara: "No coincidimos en los pensamientos, creo que eres una persona muy chapada a la antigua".