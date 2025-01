Prueba el pollo frito y la 'Chicken Burguer' de Dabiz Muñoz por menos de 20€ y sentencia: "No me lo puedo creer"

El restaurante DiverXO, insignia del chef Dabiz Muñoz, ha alcanzado un nuevo récord al convertirse en el restaurante más caro de España tras su última subida de precios. Pero si la alta cocina de su propuesta vanguardista queda fuera de tu presupuesto, el conocido como "mejor chef del mundo" tiene opciones más accesibles: entre ellas destacan el ecléctico StreetXO, inspirado en la comida callejera asiática, y su propuesta más reciente: el food truck Pollos Muñoz, que ahora también está disponible a través del servicio de delivery en Madrid gracias a GoXO.

Para quienes buscan disfrutar de la creatividad culinaria de Muñoz sin romper el banco, Pollos Muñoz ofrece una selección que cuenta entre los más destacados son el Chicken Waffle, la Chicken Burger y el Pollo Frito Hipercrujiente por menos de 20 € cada uno.

La experiencia de Peldanyos: “No me lo puedo creer”

El influencer gastronómico Peldanyos no perdió la oportunidad de probar algunos de los platos más icónicos de Pollos Muñoz y compartir su opinión en una entusiasta review que destaca la calidad de la propuesta. Sobre las patatas fritas con polvo tajín (5,50 €), mostró su sorpresa al recibirla: “Ay no, sí, sí que las pedí, ¡claro que sí! No me lo puedo creer que no me han puesto las patatas. Aquí tenemos las patatas.”

En cuanto al pollo frito hipercrujiente (14,90 €), uno de los platos estrella, aseguró: “Ese pollo frito es, vamos a por una cosa que me apetece bastante.” Por su parte, la Chicken Burger (16,50 €) le pareció una auténtica obra maestra, calificándola como “Gloria eterna en su máxima expresión, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo tío!”

Peldanyos también destacó los precios como razonables, considerando la calidad y la reputación de Dabiz Muñoz: “El pollo frito que habéis visto antes, 14,90 me parece un precio interesante, y esta Chicken Burger, de la que me he comido la mitad, 16,50 chicos, es el mejor chef del mundo. Quiero decir, puede poner el precio que le salga.”

El menú no solo incluye las mencionadas Chicken Waffle y Chicken Burger, sino también opciones como el Sándwich Japonés de Chicken Teriyaki (16,50 €) y diversos acompañamientos como el maíz frito sazonado (6,00 €) o el pan brioche chino (5,00 €). Para terminar con un dulce, destacan postres como la XO Cookie fundente de choco-caramelo (14,00 €) o la tarta de queso de La Pedroche (12,00 €)