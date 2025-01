Se deja casi 200€ en el restaurante 'barato' de Dabiz Muñoz y sentencia: "Todo estaba..."

Las críticas gastronómicas se han convertido en uno de los contenidos más populares en redes sociales como TikTok. Este tipo de vídeos despiertan el interés del público debido a la experiencia de probar platos exquisitos, y también por el 'morbo' de conocer opiniones sobre restaurantes famosos y exclusivos.

La influencer y creadora de contenido Nieves Felipo ha compartido su experiencia en StreetXO: uno de los restaurantes del reconocido chef Dabiz Muñoz, generando un gran revuelo entre sus seguidores. Nieves visitó este local ubicado en El Corte Inglés de Serrano, en Madrid.

Este restaurante, StreetXO, es la versión más accesible y desenfadada de la cocina de vanguardia de Muñoz: un espacio que recrea la energía y los sabores de la comida callejera internacional con un toque único. A diferencia del exclusivo DiverXO, donde el menú degustación cuesta 450 euros por persona, StreetXO ofrece una experiencia más asequible (aunque sigue siendo un lujo para muchos).

En su vídeo Nieves revela que la cuenta total para dos personas asciende a 180 euros, aunque matizó que fue un exceso: "Nos pasamos, podríamos haber pagado 130 o así sin tanto cóctel y dos platos menos". Durante la cena ella y su pareja disfrutaron de cuatro cócteles, seis platos y un postre, con lo que ella misma asegura que "salimos rodando". Entre sus favoritos destacó el wontón de txistorra y el ramen de foie gras y jabugo, cuyos precios rondan los 18 y 24 euros respectivamente afirmando en todo momento que "todo estaba increíble" y que la experiencia "vale mucho la pena".

La creadora de contenido también ofreció consejos prácticos para quienes quieran visitar el local: no se hacen reservas y se debe hacer cola para entrar, por lo que recomienda "ir un poco antes de que abran, y entre semana, porque los fines de semana se pone muy difícil". Aunque el precio puede parecer elevado para algunos, la influencer considera que "honestamente, no me parece tan caro para ser del mejor chef del mundo".