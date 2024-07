India Martínez calma y duerme a un bebe con su voz en pleno concierto: "Te juro que esto nunca me había pasado"

"Te juro que esto nunca me había pasado", decía sorprendida India Martínez. La cordobesa protagonizó en La Solana (Ciudad Real) una escena surrealista: bajó del escenario para cantar cerca del público, cuando un bebé, llorando, le echó los brazos y esta decidió agarrarlo y mecerlo. Pero eso no fue todo.

El tierno momento, que ha compartido en su cuenta de Instagram, emocionó a los asistentes. Al ver la comodidad del niño en sus brazos, pese a que no dejaba de ser una desconocida para el pequeño, algunos fans le decían: "Llévatelo a casa". Bueno, no se lo llevó, pero la cordobesa subió al escenario con el bebé, lo meció y le cantó Los gatos no ladran. Lo mejor llegó cuando el niño se quedó dormido en brazos de la artista, en pleno concierto y frente a un público encándilado.

Una nana muy especial

El momento es irrepetible (o, bueno, quién sabe) y, por eso, los asistentes también pusieron de su parte. Mientras India Martínez interactuaba con el pequeño, pacientes, guardaron silencio para que se durmiera. Así lo ha explicado la cantante en su publicación: "Nunca me había pasado algo parecido la verdad. La cosa es que cuando intentaba dárselo a su yaya volvía a llorar y tenía que volver a calmarlo. A todo esto, la gente esperando, y guardando silencio para que el bebé se durmiera".

Hasta tres veces intentó dejarlo con su abuela para seguir el concierto. Al ver que era imposible, mostrando su lado más maternal, fue cuando subió al escenario con el bebé y le cantó la nana. Pero, como señala la cordobesa, mejor verlo que leerlo porque el momento fue muy especial.

El deseo de "volverle a ver"

La publicación de Instagram no ha tardado en llenarse de comentarios de fans enamorados de la pareja de la noche, apuntando a la "energía" que desprende la cantante como motivo de que el niño sucumbiera al sueño. "El nene sabía que tú eras especial", comentaba otra usuaria.

La propia India Martínez, lejos de quedarse con ese recuerdo, ha pedido ayuda para saber su nombre en redes sociales. La cantante desea "volverle a ver", después de ese vínculo tan especial que se creó y que sorprendió a quien es una de las referentes musicales del panorama español.