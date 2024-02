En un mundo tan globalizado, aprender idiomas es una tarea fundamental a día de hoy. Para ello, hay infinidad de fórmulas, desde las clásicas como las escuelas y las clases, a otras más innovadoras como mediante gamificación. Sin embargo, el método más efectivo es, sin duda, irse a vivir a un lugar donde hablen esa lengua, ya que te obliga a hablarla y, además, te enfrenta de lleno a situaciones reales. Es esto lo que le ha pasado a un inglés que se ha hecho viral por aprender español.... pero con un marcado acento andaluz.

Aprender idiomas con mucho acento

Lo usual, cuando un extranjero quiere mejorar su nivel español, es que viva en zonas con un acento menos pronunciado o más fácil de entender, como Madrid o Castilla y León. Sin embargo, Adam Harrison, un joven inglés que vive en Punta Humbría (Huelva) ha terminado haciéndose a nuestro acento, para intercalar expresiones como "mola una jartá" a su registro.

El chico, comparte su aprendizaje en su cuenta de TikTok, donde supera los 150.000 seguidores.

Explicando expresiones

Sus vídeos, también son útiles, a la par que divertidos, para quienes quieran aprender inglés, ya que traslada algunas de las frases hechas más características del andaluz, a su lengua materna, “of course no es claro, se dice no ni ná'", señala. "Un andaluz nunca dice I'm tired, si no estoy reventao", explica. "Para decir ‘I´m angry’ dicen: ‘qué coraje’”, prosigue.

Reacciones

Sus vídeos están llenos de comentarios de usuarios que alaban su determinación y defensa del acento, además de invitarle a que conozca el de otras zonas de España.