Admitámoslo, como Andalucía no hay nada. Nuestra idiosincrasia, manera de entender la vida y costumbres, sumado a otros factores como el clima o la cultura, hacen que nuestra tierra sea envidiada en diferentes puntos de España. Por desgracia, muchos tienen que salir de ella por diferentes motivos como pueden ser laborales, académicos o personales. Obviamente, hay diferencias entre Andalucía y otras comunidades autónomas en muchos aspectos y un vídeo de TikTok, destaca los que más le llaman la atención viviendo en Madrid.

Las diferencias entre Andalucía y Madrid

Y es que, una joven cordobesa ha publicado en su cuenta de TikTok las que consideran que son las principales diferencias entre ambas regiones. Lo primero que destaca es el sol, "en Madrid no calienta nada, en Andalucía nada más sale un rayito te estás poniendo el bikini para sentarte en la terraza de un bar".

Otra de las cosas en las que no se parecen estas comunidades es que "en Andalucía no puedes mantener tu vida privada en secreto, si no has contado tu vida en la peluquería la has contado en la carnicería, y, si no, ha venido la Paqui, que le ha dicho el marido de la Antonia que hace mucho tiempo que no ve tu coche, que qué pasa", mientras que en la capital apunta que ocurre todo lo contrario.

El tercer aspecto que destaca es el transporte público, "en Andalucía te montas y no sabes si vas en la línea 5 o en el autobús que te lleva a Matalascañas" recordando que "todo el mundo va hablando, como si se conocieran de toda la vida, aunque en verdad no se conocen de nada, cualquier tema es bueno", además añade que, "cuanto más alto lo hables, mejor, para que la gente que viaja a tu lado participe de la conversación". Por su parte, en Madrid "todo el mundo va en silencio, con la cabeza mirando al móvil y con más nacionalidades que Willy Fog".

Reacciones

El vídeo se ha llenado de comentarios que, en una gran mayoría, comparten la opinión de la joven, en especial el tema del silencio en el transporte público, "me quedé superextrañado el día que subí al metro y no vi personas, sino islas, ni un hola", apuntaba un usuario.