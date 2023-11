Google, el gigante tecnológico de la empresa Alphabet ha alertado de uno de los cambios más importantes que se van a producir en su historia. Tal y como ya advirtió hace algunos meses, va a producirse un antes y un después entre las cuentas de sus usuarios. Y es que ha decidido eliminar todas las cuentas de Gmail, YouTube, Meet, Calendar, Google Fotos y Google Drive que no cumplan ciertos requisitos.

Este cambio llega a raíz de la modificación de las políticas de inactividad de la empresa. Según explican en su portal de Ayuda, las cuentas inactivas "son cuentas que no se han utilizado en un periodo de dos años".

A partir del próximo uno de diciembre, Google tomará cartas en el asunto con todas estas cuentas que haya considerado como inactivas: "Google se reserva el derecho de eliminar una cuenta de Google inactiva, así como su actividad y sus datos, si no realizas ninguna actividad en Google durante al menos dos años. Esta política se aplica a tu cuenta de Google personal. Esta política no se aplica a ninguna cuenta de Google que se haya configurado para ti en tu trabajo, centro educativo u otra organización. Google también se reserva el derecho de eliminar los datos de un producto si no realizas ninguna actividad en dicho producto durante al menos dos años. Esto se determina según las políticas de inactividad de cada producto".

Requisitos para que Google no elimine tu cuenta en diciembre

Para evitar que Google elimine tu cuenta el próximo uno de diciembre, hay que evitar que se califique la cuenta como inactiva. Según el propio Google, se considera "actividad" cuando el usuario realiza alguna acción después de iniciar sesión como leer o enviar correos electrónicos, utilizar Google Drive creando o descargando documentos, ver vídeos en YouTube, compartir imágenes o fotos, descargar aplicaciones en la App Store, buscar contenido en Google y teniendo abierta una cuenta o iniciar sesión para abrir una cuenta de tereceros.

Desde Google advierten de un dato importante: y es que la actividad se mide por cuentas y no por dispositivos. Por tanto, si tu teléfono está asociado a varias cuentas de Google, tendrás que demostrar que todas están activas, ya que si llevas sin utilizar alguna de ella por un periodo superior a dos años es muy poisble que te la eliminen.

Aviso de Google antes de eliminar tu cuenta

No obstante, Google también advierte que la eliminació de la cuenta no se hará de forma inmediata: "Si tu cuenta de Google no se ha utilizado en un periodo de dos años, se considera inactiva y pueden eliminarse todo su contenido y todos sus datos. Pero antes de que esto ocurra, Google te avisará de una de las siguientes maneras para que puedas realizar acciones en tu cuenta".

La primera acción de Google antes de eliminar una cuenta inactiva será enviar una notificación por correo electrónico a la cuenta en cuestión y, si este no responde, se enviará otra al correo de recuperación en caso de que lo haya.

Respecto a la fecha, Google lo deja bien claro: "la fecha en la que se podrán empezar a eliminar cuentas de Google en virtud de esta política es el 1 de diciembre del 2023".