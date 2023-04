Las nuevas políticas de las compañías aéreas, que cada vez restringen más las medidas para el equipaje de cabina en los vuelos continentales, disparan la problemática sobre cómo llevar una maleta, especialmente cuando tenemos a un familiar o amigo viviendo en otro país o somos nosotros mismos los que estamos de Erasmus y necesitamos recibir un envío de ropa y otros enseres.

El precio de facturar una maleta cuando viajamos en avión depende de muchos factores: el primero, la compañía que cubra el trayecto y, el segundo, el peso de la misma. Cuando el equipaje alcanza los 10kg, el precio suele estar entre 13 y 36 euros; mientras que los equipajes de 20kg pueden llegar a costar entre 21 y 60€. Otra opción para quienes quieren enviar o hacerse llegar una maleta es contratar a una empresa de mensajería como Correos, UPS, GLS o MRW.

El truco viral para enviar una maleta por 5€ y sin facturar

Una joven española de Erasmus en Nápoles (Italia) ha compartido a través de su cuenta de TikTok un "lifehack" para enviar una maleta por un precio irrisorio: 5€. El truco de la joven en colaboración con su madre consiste en "comprar" la maleta a través de Vinted, pagando solo los gastos de envío que gestiona la plataforma de compraventa de artículos de segunda mano.

En el vídeo, Laura hace un "haul" (un tipo de publicación que consiste en una grabación donde se enseña y se analizan productos) con los artículos que su madre le ha enviado en una maleta a través de Vinted: "quien no lo sepa, estoy de Erasmus y mi madre me envía las cosas por Vinted porque es lo más barato. Mientras que en Correos por esto me cobrarían 50€, me han cobrado 6€ por eso y me devuelven un euro".

A continuación, la joven muestra qué le ha enviado su madre con el truco de la maleta de Vinted: desde una prenda de ropa hasta un surtido de productos de Mercadona: "Cuando le dije a mi madre que aquí no existían las pipas se lo ha tomado muy enserio: primero tenemos un paquete de Stradivarius que es el típico mono vaquero largo. Un paquete de trufas del Mercadona, que me encantan; un paquete de estas galletas que no sé por qué, pero gracias mamá; un sérum del Mercadona; pastillitas y cremas; crema de Mercadona. Le pedí el chocolate fusión de Mercadona y como no había me ha echado esto y no me gusta. Cuatro paquetes de pipas".

"Es para que sepáis que por Vinted os podéis enviar de todo y no gastáis dinero absurdo", zanja la estudiante.

¿Cómo mandar una maleta a otro país por Vinted?

En un segundo vídeo de TikTok, Laura cuenta exactamente cómo enviar una maleta a otro país sin facturar. Los pasos que indica para mandar la maleta son básicamente tres: el primero consiste en crear dos cuentas, una para enviar desde el país de origen y otra para recibir desde el país de residencia.

A la hora de crear las cuentas, Laura indica que se pueden utilizar dos reales o "falsear" una segunda con otro correo: "yo lo tengo con otro correo porque no quiero que mi madre ni mi padre lo hagan, quiero controlarlo yo todo y que sea lo más fácil posible".

Una vez creadas las dos cuentas, hay que crear un anuncio simulando un producto pesado o voluminoso: "Primero entramos en la cuenta desde el país desde el que queremos que nos envíen las cosas. Si vuestros padres están en España, pues entramos desde nuestro Vinted vinculado a España". Después, "le damos a vender, a subir fotos (yo suelo subir fotos de cosas pesadas). En el momento de introducir el precio, Laura reconoce que pone 1€, aunque al tratarse de su propia cuenta o la de su madre, siempre va a recuperar lo que ha "pagado". En la casilla de peso, ella recomienda dejar el que aparezca recomendado.

Por último, hay que comprar el artículo desde la cuenta asociada al país o lugar donde se quiere realizar el envío. Al completar la transacción, se envía una etiqueta que es la que hay que pegar en el paquete para el servicio de mensajería: Una vez descargada la etiqueta, se la enviáis a vuestros padres para que la fotocopien y metan todo en un paquete, lo envuelvan, peguen la etiqueta fuera, la llevan al punto pack más cercano (que te indica Vinted).