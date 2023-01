Rafa Nadal, traicionado por su cadera en el Open de Australia, ha dado una conmovedora rueda de prensa. Aunque los dolores empezaron a ponerle palos en la rueda a partir del segundo set, el tenista se resistió a retirarse, aunque finalmente perdió el partido contra Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4, 7-5.

El tenista confesó ante los periodistas que estaba "destruido mentalmente" por lo ocurrido durante el partido y a lo largo de los últimos años de su carrera, donde las distintas lesiones le han llevado a perder los tres últimos Grand Slam en los que ha participado.

Después de retirarse de la pista, Nadal se ha sincerado sobre su situación: "Estoy cansado, triste, decepcionado" y ha reconocido abatido que "a partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando al tenis. Dicho esto, no penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas".

El manacorí, que ya tiene treinta y seis años, ha explicado que "es evidente que es, otra vez, que en los últimos tres Grand Slam no he podido terminar ninguno en condiciones: dos roturas de abdomen, aquí no sé qué me pasa en la cadera".

Su comparecencia ha sido, ante todo, una lección de humildad y saber perder: "Podemos venir aquí, poner buena cara -que lo hago- y aceptar las cosas- que también lo hago- pero uno no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es a día de hoy".

Antes de pronunciar estas duras palabras, asumía que "nunca he estado en condición de quejarme. La vida me ha dado y me da tantas cosas positivas que no tengo derecho a quejarme, pero es evidente que han sucedido cosas y a nivel deportivo el vaso se va llenando y llega un momento dado en que el agua puede salir por fuera. Hay que ser realistas".