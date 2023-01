Se suele decir que los andaluces somos los que peor hablamos castellano. Sin embargo, ha tenido que publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) una encuesta en la que se señala que esto no es cierto, y que la ciudad de España en la que peor se habla nuestro idioma, no es andaluza, de hecho, no es tan siquiera la segunda.

La encuesta del INE contra los tópicos Y es que, el INE ha publicado recientemente su Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV) con los datos referentes al año 2021. En ella, además de otros asuntos, se pregunta a los ciudadanos si tienen un buen nivel de conocimiento del castellano, así como de un segundo o tercer idioma. Una ciudad andaluza, la segunda más maleducada de España Obviamente, la lengua extranjera mejor hablada en España es el inglés. Los datos se encuentran divididos por comunidades autónomas y en ellos se muestra que, en Andalucía, un 13,4% de los ciudadanos tiene un buen nivel de ingles. La segunda lengua extranjera mejor hablada en la región es el francés, con un 3,6%. El dato referente al inglés se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional, que es del 14,7%, mientras que el francés se encuentra a la par que el resto del país, ya que en general lo habla un 3,7% de los ciudadanos. En cuanto al conocimiento del español, la encuesta del INE determina que un 96% de los encuestados asegura "comunicarse bien" en esta lengua. Frente a algunos clichés, los andaluces nos encontramos por encima de la media (96,2%). La ciudad que peor habla español Así pues, el otro dato interesante que arroja esta encuesta del INE es que, la ciudad que peor nivel de castellano tiene es Melilla, con el 93,4% de sus ciudadanos. Este dato contrasta además con el de la otra ciudad autónoma, Ceuta, donde lo dominan el 95,5% de sus habitantes. Dentro de la Península Ibérica, la zona de España donde peor se habla nuestra lengua es la Región de Murcia, con el 93,5%, seguida de las Islas Baleares (94,1%).