Esta semana, 'El Hormiguero' ha acogido una increíble selección de invitados: desde los concursantes de 'Pasapalabra' Orestes Barbero y Rafa Castaño hasta la actriz Carmen Machi, que pasaba por el programa de Antena 3 para presentar su nueva película 'Mañana es hoy'. Entre los famosos que se han sentado junto a Pablo Motos esta semana también está la cordobesa India Martínez.

Jenifer Yésica Martínez Fernández, cuyo nombre artístico es India Martínez, visitó 'El Hormiguero' durante la noche del miércoles para comentar su nuevo álbum, 'Nuestro mundo', que está disponible en todas las plataformas desde el pasado dos de diciembre. Con este trabajo de diez piezas que incluye desde reguetón hasta bachata, la cordobesa suma un noveno disco a su carrera.

India Martínez habla de su viaje a México

La cordobesa ha comenzado contando que acaba de volver de unas vacaciones en México: ha confesado que llega llena de energía y con muchas ganas de seguir, ya que "ha sido un viaje muy espiritual, una especie de retiro, con la cultura maya" y apunta a que ha hecho "de todo" allí, entre otras cosas, darse un baño de hielo durante cinco minutos o el ritual del temazcal.

En las dos experiencias, India se ha sometido a unos minutos de estrés, pero "eso te prepara para lo que traiga la vida" y "después sales renovado, sin miedo, sin estrés, sin ansiedad... Se te va todo ahí y sales como nuevo".

El debut de India Martínez como actriz

La artista también ha comentado de uno de los próximos hitos de su carrera: el próximo 21 de enero se estrenará como intérprete en la obra de teatro 'Lorca de Saura' bajo la dirección de Carlos Saura en Sevilla. Un anuncio que resultó muy polémico, por la malinterpretación de las palabras de la artista cuando anuncio en Twitter que iba a participar en el espectáculo.

India se ha sincerado con Pablo y ha reconocido que se ha sentido "muy cómoda" porque trabaja con un coach que utiliza ejercicios muy relacionados con la música: "me siento muy a gusto porque al final es interpretar, recitar poesía, cantar, que es lo que yo hago en la obra... Es que al final eso es lo que soy, aunque no lo haya podido trabajar porque me haya dedicado plenamente a la música, pero realmente es muy yo".

India Martínez, a quienes la critican por sus fotos

Durante la entrevista, Pablo Motos se interesó por uno de los peores momentos en la carrera de la cantante de Córdoba, cuando recibió cientos de ataques en su cuenta de Instagram tras subir una foto en bikini: "Me ha llamado la atención que hay gente que le molesta que en tu Instagram salgas con bikini", le decía Pablo Motos

A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante…

o que no me hace falta enseñar…

O que es para provocar al personal…

LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. 😘🙏🏽

(ahí lleváis otra) pic.twitter.com/lQbnQqo2dd — India Martínez (@IndiaMartinez) 23 de septiembre de 2022

La joven comentaba que no entendía el comportamiento de la gente al respecto: "Yo no sé que tiene de malo, ¿qué le he hecho yo a la gente por salir en bikini?, si están hartos de ver a las mujeres en las playas y no pasa nada".

Reconocía que le "dicen de todo" aunque ella no "encuentra nada malo" y que solo oye las "críticas constructivas".

Pero India también ha dejado claro que esos comportamientos solo los tolera cuando vienen de una persona cobarde que se esconde detrás del teléfono móvil: "Tú imagínate que te lo dicen en la calle. Detrás de un móvil es muy fácil, pero si te lo dicen en la calle le contestas y le metes dos ostias. Yo soy muy pacífica, pero un día te pilla a ti de malas y.."

Aun así, la cordobesa ha dicho que ella solo hace caso a los comentarios positivos, que "por suerte son la mayoría: el 99% de los comentarios".