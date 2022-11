Poco: no hay otra forma de valorar la "miserable" cantidad que reciben las personas que acuden como público a grabar el programa de Antena 3 'La Ruleta de la Suerte'. El histórico show lleva 16 de las 25 temporadas presentado por Jorge Fernández y día tras día es uno de los éxitos de audiencia más preciados de la cadena.

En plena pugna por los espectadores españoles contra Telecinco, 'La Ruleta de la Suerte' es una de las joyas de la corona que la cadena del grupo Atresmedia consiguió arrebatarle a Mediaset.

'La Ruleta de la Suerte' cuenta todos los días con tres concursantes distintos que luchan por llevarse los mejores premios, además del cotizado coche que se juega en el panel final. Pero, además de los aspirantes que se enfrentan al panel, el programa también cuenta con público que acompaña a los participantes y que ayuda a dinamizar la entrega.

¿Qué papel hacen el público en 'La Ruleta de la Suerte'?

Poner cara de felicidad y acompañar las consignas que animan a los concursantes mientras disfrutan de su programa favorito, es cierto que el rol del público en 'La Ruleta de la Suerte' no es como estar picando piedra en la mina, pero en cualquier caso su figura es importante.

Sin los miembros del público, el programa no sería igual y seguro que no alcanzaría las cotas de audiencia que maneja actualmente: no solo ayudan a crear el ambiente, también escenifican esa interacción entre los millones de espectadores detrás de la pantalla y la cotizada ruleta.

Pero desafortunadamente, las personas que van a los estudios de Antena 3 a grabar el programa para su posterior emisión (en jornadas de cuatro horas diarias) tan solo reciben 20€ al día: es decir, Antena 3 paga 5€ la hora por acudir como público a 'La Ruleta de la Suerte'.