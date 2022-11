Hoy se ha publicado el anuncio más esperado del año: el comercial de la Lotería de Navidad 2022. En él, como todos los años, se profundiza a través de una emotiva historia en los valores más importantes de nuestra sociedad, como la solidaridad. A través de tres vídeos que desde hoy se pueden ver en televisión y los distintos canales oficiales de Loterías del Estado, los ciudadanos hacen gala de un altruismo admirable que resume el espíritu de la Navidad.

Curiosamente, hace unos días se viralizó una noticia que parece la antítesis de nuestro fenómeno autóctono de la Lotería: un hombre ha acudido a recoger un premio de 30 millones de dólares disfrazado de un muñeco amarillo. El motivo que han desvelado los medios locales e internacionales es que trataba de esconder a du familia que había ganado el premio para que no dejaran de trabajar duro.

Según recogen las agencias, el Señor Li fue el pasado 24 de octubre hasta una región al sur de China, Nanning, Guangxi, para cobrar un premio de 219 millones de yuanes: una cantidad que equivale a 29,9 millones de dólares. Lo sorprendente fue que apareció completamente cubierto con un traje de color amarillo para ocultar su identidad: un comportamiento que, aunque aquí nos parece extremadamente inusual, allí parece ser bastante común.

Cuando le preguntaron, el misterioso hombre aseguró que se había vestido así para que ni su mujer ni su hijo pudieran reconocerlo. El miedo que tenía, según confesó, es que se volvieran complacientes y no trabajaran duro en el futuro. Además, justificaba que "comprar lotería es un hobby y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza".

Según se ha podido saber, el hombre se pasó una semana atrincherado en un hotel por miedo a perder el boleto de lotería.